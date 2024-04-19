banner913
banner932
Cimnastikçiler, 23 Nisan’a coşku kattı
Cimnastikçiler, 23 Nisan’a coşku kattı
9 0
Kelepçe Operasyonu’nda 3 kişi tutuklandı
Kelepçe Operasyonu’nda 3 kişi tutuklandı
40 0
 
23 Nisan coşkusu
23 Nisan coşkusu
19 0
UniLig’de Final Four zamanı
UniLig’de Final Four zamanı
20 0
Hedef çevre bilincini artırmak
Hedef çevre bilincini artırmak
17 0
"Liderimizi büyük bir özlemle anıyoruz"
62 0
Cevdet Alptürk etaplara geri dönüyor
Cevdet Alptürk etaplara geri dönüyor
37 0
banner1012

Başkentte “Şampiyon Melekler” için adalet yürüyüşü

banner1020

banner974
Başkentte “Şampiyon Melekler” için adalet yürüyüşü
banner971
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği öncülüğünde, “Adalete Işık Tut” sloganı ve sanıkların olası kastla yargılanması talebiyle Lefkoşa’da düzenlenen yürüyüş tamamlandı

Sabahın erken saatlerinde Gazimağusa’dan ellerinde meşalelerle yola çıkan “Şampiyon Melekler”in ailelerinin Lefkoşa terminal alanına ulaşmasının ardından, burada toplanan birçok vatandaş, siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü temsilci ve üyelerinin de katımıyla yürüyüş saat 19.00’da başladı.
 
26 Nisan’da Adıyaman’da devam edecek olan İsias Otel davası öncesinde yapılan yürüyüşte meşaleler eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği önüne yüründü.. 
 Bazı katılımcılar ve aileler yürüyüş başlamadan önce, toplanma yeri olan terminalde ellerinde meşalelerle durarak “adalet” yazısı oluşturdular.

Yürüyüşe katılanlar, ellerinde “İsisas Ortak Davamızdır”, “Adalet İçin Yürüyoruz” yazılı pankartlar taşıdılar.
6 Şubat depreminde yıkılan, aralarında Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GTMK) voleybol takımlarından oluşan 35 kişilik kafilenin de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel ile ilgili açılan dava ocak ayında başlamıştı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.