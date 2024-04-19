Başkentte “Şampiyon Melekler” için adalet yürüyüşü

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği öncülüğünde, “Adalete Işık Tut” sloganı ve sanıkların olası kastla yargılanması talebiyle Lefkoşa’da düzenlenen yürüyüş tamamlandıSabahın erken saatlerinde Gazimağusa’dan ellerinde meşalelerle yola çıkan “Şampiyon Melekler”in ailelerinin Lefkoşa terminal alanına ulaşmasının ardından, burada toplanan birçok vatandaş, siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü temsilci ve üyelerinin de katımıyla yürüyüş saat 19.00’da başladı.26 Nisan’da Adıyaman’da devam edecek olan İsias Otel davası öncesinde yapılan yürüyüşte meşaleler eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği önüne yüründü..Bazı katılımcılar ve aileler yürüyüş başlamadan önce, toplanma yeri olan terminalde ellerinde meşalelerle durarak “adalet” yazısı oluşturdular.Yürüyüşe katılanlar, ellerinde “İsisas Ortak Davamızdır”, “Adalet İçin Yürüyoruz” yazılı pankartlar taşıdılar.6 Şubat depreminde yıkılan, aralarında Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GTMK) voleybol takımlarından oluşan 35 kişilik kafilenin de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel ile ilgili açılan dava ocak ayında başlamıştı.