Lefkoşa Dereboyu'ndaki Burger King’de yangın korkuttu

Mutfakta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Burger King isimli iş yerinde, bu sabah 11.25’te yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, fritöz içerisindeki yağın aşırı ısınması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu Sanayi tipi fritöz ile davlumbaz yanarak, iş yeri içerisindeki yiyecek ve içecekler kullanılmaz hale gelirken, duvarlar ve eşyalar ise islenmek suretiyle hasar gördü. Soruşturma devam ediyor.

