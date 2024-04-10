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Lefkoşa Dereboyu'ndaki Burger King’de yangın korkuttu

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Mutfakta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

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Lefkoşa Dereboyu'ndaki Burger King’de yangın korkuttu
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Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Burger King isimli iş yerinde, bu sabah 11.25’te yangın çıktı.
Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre,  fritöz içerisindeki yağın aşırı ısınması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sonucu Sanayi tipi fritöz ile davlumbaz yanarak, iş yeri içerisindeki yiyecek ve içecekler kullanılmaz hale gelirken, duvarlar ve eşyalar ise islenmek suretiyle hasar gördü. Soruşturma devam ediyor.
 
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