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Baf hem eğlendirdi, hem kazandırdı

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Baf hem eğlendirdi, hem kazandırdı
Güzelyurt’un köklü kulüplerinden Baf Ülkü Yırdu’nda gelenekselleşen yaz tombala geceleri yeniden başladı.

Başkan Ahmet Ertay ve başarılı kadın kolları ile Baf Ülkü Yurdu yönetimi geleneksel olarak düzenlediği Baf Ülkü Yurdu tombala gecelerine geçtiğimiz pazartesi akşamı coşkulu bir şekilde start verildi.

Baf Ülkü Yurdu tombala geceleri para kazandırma yanında geceye katılanları da eğlendiriyor. Ülkemizin sevilen sanatçısı Didem Gerçek, piyanist Şahin Yıldırım seslendirdikleri parçalarla dopdolu bir gece yaşatırken sevilen oryantallerden Özlem Sultan ve Nurbanu ise yaptıkları ateş dansı ve şovları ile göz kamaştırdılar.

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