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Üretim ve emek temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor

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Üretim ve emek temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor
 Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ve Creditwest Bankası iş birliğinde fotoğraf yarışması düzenleniyor.
 “Emeğimle üretiyorum, gülümseyin çekiyorum” temalı yarışmaya son başvuru tarihi 15 Temmuz.
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, tarımın, toprağın, ormanın, suyun öneminin fotoğraflarla anlatılacağı yarışmaya katılımla ilgili yaş sınırı yok.
Katılımcılar, çektikleri fotoğrafları 0539 120 16 16 numaralı Whatsapp hattına gönderecek. Başvurunun ücretsiz olduğu yarışmaya katılacakların Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nde kayıtlı olması şartı var.
Yarışmada, üretimi, üreticinin emeğini en iyi anlatan 3 fotoğraf ödüllendirilecek Birincilik ödülü 10 bin TL, ikincilik ödülü 7 bin TL, üçüncülük de 5 bin TL’lik hediye çeklerinden oluşacak.
 
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