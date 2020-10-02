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ALBANK'tan sosyal sorumluluk örneği

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“Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında ALBANK müşterilerine Ekim ayı boyunca pembe hesap cüzdanı veriyor

ALBANK'tan sosyal sorumluluk örneği

ALBANK geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda “Biz Farkındayız” sloganı ile tüm Şubelerinde başlatılan sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında, vadeli ve vadesiz mevduat hesap cüzdanlarının rengi pembe oldu ve hesap cüzdanlarında erken teşhisin öneminin vurgulandığı mesajlara yer verildi.
ALBANK’tan yapılan açıklamada, ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’  kapsamında farkındalığı artırmak ve erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekmek için hesap cüzdanlarının renginin 1-31 Ekim tarihleri arasında pembe olacağı duyuruldu. 
Ayrıca, kampanya kapsamında ilk Pembe hesap cüzdanının Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Can tarafından Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut’a taktim edildiği bildirildi. Taktim sırasında konuşan Can; “Ekim Ayının, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olduğunu, ancak bu farkındalığın ve erken teşhis vurgusunun yeterli düzeyde oluşturulmadığına dikkat çekti. ALBANK olarak bu konu ile ilgili olarak bilinçlendirme noktasında daha somut adımlar atmak istediklerini, bu bağlamda müşterilerine ‘Biz Farkındayız’ sloganıyla ulaştıklarını ve bunun altını her anlamda doldurmayı hedeflediklerini belirtti.”
 

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Etiketler; #Albank #Meme Kanseri
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