Sertoğlu’nun önceliği protokolün imzası

Hasan Sertoğlu, “Futbolun yeniden başlaması süreci devam etmektedir. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden istediğimiz şartların yerine getirilmesi için protokolün imzalanmasını bekliyoruz.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, futbolun yeniden başlaması süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasan Sertoğlu’nun açıklaması şöyle;

"25 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019-2020 Olağan Mali Genel Kurulu’nda kulüplerimizin oybirliği ile tarafıma verdiği yetki kapsamında futbolun yeniden başlaması süreci halen devam etmektedir.

Futbolun yeniden başlaması için gerekli şartlarımızı içeren yazı 22 Eylül 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne gönderilmiş olup bu şartların yerine getirilmesi için girişimlerimiz sürmektedir.

Gelişecek olan süreçte kulüplerimizin daha fazla mağdur olmaması adına talep ettiğimiz protokolün imzalanmasına müteakip takımlarımıza hazırlık dönemi için 8 haftalık süre verilecektir.”

