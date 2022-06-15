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 Akdoğan Kültür, Sanat ve Spor Festivali, pazar günü yapılıyor

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 Akdoğan Kültür, Sanat ve Spor Festivali, pazar günü yapılıyor

 Akdoğan Kültür, Sanat ve Spor Festivali, pazar günü Akdoğan Belediye Parkı’nda yapılacak.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Akdoğan Kültür, Sanat ve Spor Festivali kapsamında konserler, dans gösterileri, turnuvalar ve yarışmalar düzenlenecek. Akdoğan Belediye Parkı’nda, 19 Haziran Pazar günü 10.00 – 23.00 saatleri arasında yapılacak Festival’de çeşitli standlar da kurulacak.

AKSAD Halk Dansları Topluluğu; AKSAD Çocuk Korosu ve AKSAD Gönüllüler Korosu’nun konser vereceği Festivalde, jimnastik gösterisi, DJ performansı, dans gösterileri, defile, yabancı dil etkinliği düzenlenecek.

Festivalde ayrıca, Akdoğan Polatpaşa Lisesi Gurubu performans sergileyecek, Çağan Akyol ve Ekibi, Mesarya Genç Müzik Orkestraları ve Retro Çalgıcıları konser verecek.

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