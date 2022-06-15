Anadolu Yakası'nın doyumsuz manzarası eşliğindeki kahvaltı mekanları

Yolunuz İstanbul'da Anadolu Yakası'na düşerse bu mekanlardan birindeki kahvaltı keyfinden kendinizi mahrum bırakmamanızı tavsiye ederiz

ANADOLU YAKASI, BOĞAZ’DA EN GÜZEL 15 KAHVALTI MEKANI VE ADRESLERİ

1 – LACİVERT, ANADOLU HİSARI

Anadolu Yakası’nın en şık balık restoranlarından, özel günlerin vazgeçilmez mekanı Lacivert’te sadece hafta sonlarına mahsus olmak üzere açık büfe kahvaltı servisi gerçekleştiriliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün gölgesinde, boğaza nazır, cumartesi ve pazar günleri, 10:00 – 14:00 arasında gerçekleşen açık büfe brunch güzel bir İstanbul gününe başlamanın en keyfli yollarından biri.

LACİVERT RESTAURANT

Anadolu Hisarı Mh., Körfez Cd. 57/A, 34410 Beykoz/İstanbul

0 216 413 37 53

2 – KULELİ YAKAMOZ

Adını yanı başındaki Kuleli Askeri Lisesi’nden alan ve İstanbul’da boğaz manzaralı kahvaltı dendiğinde ilk akla gelen Kuleli Yakamoz tüm mekanı çepeçevre saran camekan yapısı ile insanda Boğaz kenarında değil Boğaz’ın içindeymiş hissi uyandıran Boğaz’daki kahvaltı mekanlarından biri. Aslında alkolsüz balık restoranı olarak hizmet veren mekan, hafta sonları sunduğu açık büfe kahvaltısı ile daha çok rağbet görüyor.

KULELİ YAKAMOZ

Kuleli Cad. No:69, Kandilli/İstanbul

0 (216) 3189505

3 – ÇINARALTI AİLE ÇAY BAHÇESİ, ÇENGELKÖY

Boğaz’da uygun fiyatlı, ekonomik kahvaltı dendiğinde ilk akla gelen yer elbetteki boğaz ile içiçe olan konumu, muhteşem boğaz manzarası, tarihi çınar ağaçlarının gölgesindeki bahçesi ile Tarihi Çınaraltı Aile Çay Bahçesi. Tarihi Çınaraltı Aile Çay bahçesinin İstanbullular için en sevilen yönlerinden biri daha ise herkes kendini evinde hissetsin diye dışarıdan yiyecek getirilmesine izin verilmesi.

ÇINARALTI AİLE ÇAY BAHÇESİ

Çengelköy Mahallesi, Çınarlı Cami Sk. No: 4 A, 34680 Üsküdar/İstanbul

0 (216) 4221036

4 – VANİKÖY MUTFAK

Vaniköy Mutfak misafirlerine “Mutlu bir sabah ve keyifli bir gün için, birbirinden lezzetli tarifleri barındıran menümüze göz atmanızı tavsiye ederiz. Sevdiklerinizle beraber, ağız tadıyla geçireceğiniz güzel zamanlar için, ister kahvaltıya, ister yemeğe, isterseniz de akşam üzeri yorgunluk atmak için bir kahveye bekleriz.” diye sesleniyor ve Şef Murat Bozok’un danışmanlığında hazırlanan menüsü ile yepyeni bir ‘Boğaz’da kahvaltı’ seçeneği olarak aramıza katılıyor.

VANİKÖY MUTFAK

Vaniköy Cd No.39/1, 34684 Kandilli / İstanbul

0 216 3321616

5 – MİHRABAT KORUSU, KANLICA

İstanbul’un en güzel korularından biri olan Kanlıca’daki Mihrabat Korusu hem ormanın içinde 3 kilometrelik bir yürüyüş parkuruna hem de muhteşem bir boğaz manzarasına sahip. Hafta içi de hafta sonu da serpme olarak sunulan kahvaltıda sahanda sucuk, sahanda yumurta, böğürtlen reçelli lor peyniri, peynir ve zeytin çeşitleri, söğüş tabağı, mevsim meyveleri, tahin pekmez, bal kaymak, börek, poğaça ve ekmek çeşitleri bulunuyor. Mekanda çocuk oyun parkı ve bebek bakım alanı da mevcut.

MİHRABAT KORUSU

Kanlıca Mahallesi, Mihrabat Cd. No:50, 34810 Beykoz/İstanbul

0 (530) 4021313

6 – ALPERENLER VANİKÖY CAFE & RESTAURANT

İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında, Çengelköy’ün yanı başındaki Vaniköy’de konumlandırılmış Alperenler Vaniköy Cafe, denize sıfır konumu ve 25 çeşit bulunan kahvaltısı ile dikkat çekiyor. Vaniköy Kafe’de serpme olarak sunulan kahvaltıda yumurtalı ekmek, pancake, menemen ya da sucuklı yumurta, peynir çeşitleri (Erzincan tulum, çeçil, beyaz, kaşar, örgü), domates kokteyl, Çengelköy bademi, yeşil ve siyah zeytin, bal kaymak, mevsim reçelleri, Nutella, kruvasan ve ekmek çeşitleri ile sınırsız çay bulunuyor.

ALPERENLER VANİKÖY CAFE

Kandilli Mahallesi, Vaniköy Cd No:2, 34684 Üsküdar/İstanbul

0 (216) 46200541

7 – ÇEŞMİDİL KAFE, BEYLERBEYİ

Osmanlı döneminden bugüne tarihi dokusu ile iskelesini, ahşap evlerini ve sokaklarını korumuş olan Beylerbeyi… Doğunun batıyla - kuzeyin güneyle buluştuğu, erguvanın mavi ile kaynaştığı, balığın damak ile birleştiği semt…Ve boğazın incilerinden biri olan bu semtin, eşşiz konumuyla en güzel boğaz manzarasına sahip, 200 yıllık vazgeçilmez bahçesinde yer alan Çeşmidil Cafe & Restaurant.

ÇEŞMİDİL CAFE RESTAURANT

Beylerbeyi Mahallesi, İskele Cd. No:2, 34676 Üsküdar/İstanbul

0 (216) 5578383

8 – FETHİ PAŞA SOSYAL TESİSLERİ, FETHİ PAŞA KORUSU, ÜSKÜDAR

Anadolu yakasının boğaz kıyısında bulunan ve bu bölgenin oksijen deposu olarak bilenen Fethi Paşa Sosyal Tesisleri Kuzguncuk ve Üsküdar arasındaki Fethi Paşa Korusu içinde yer alıyor. Koru içinde keyifli bir sabah yürüyüşü sonrası Sarayburnu’ndan Ortaköy’e kadar uzanan muhteşem manzarayı seyir balkonundan izleyebilir, Fethi Paşa Sosyal tesislerinde İstanbul’da boğaz manzaralı en uygun fiyatlı kahvaltılardan birini deneyimleyebilirsiniz. Sosyal tesisler pazar günleri çok yoğun olduğu için diğer günlerde ya da pazar günü erken saatlerde gitmekte fayda var.

FETHİ PAŞA SOSYAL TESİSLERİ

Kuzguncuk mah. Paşalimanı cad. Nacak sok. No:6 Üsküdar/ İstanbul

444 10 34

9 – BIG CHEFS ANADOLU HİSARI

Mevsimin taze ürünleriyle hazırlanan ve lezzet müdavimliği yaratan tatlarıyla BigChefs, sunduğu menüsüyle ve her karesinde aile sıcaklığı hissi uyandıran konforlu dekorasyonu ile, sıcak buluşmalara ev sahipliği yapıyor. 50’yi aşkın şubesi bulunan Big Chefs’in Tarabya ve Anadolu Hisarı şubeleri İstanbul Boğazı’na sıfır konumları ile özellikle seviliyor. Big Chef’slerde kahvaltı servisi hafta içi 12:00, hafta sonu ise 15:00’a kadar devam ediyor. Aceleci ve Tuzlu Kahvaltı, Aceleci ve Tatlı Kahvaltı ve Pişili Kahvaltı az ve öz sevenleri Serpme Kahvaltı ve Ana Dolu Dolu Kahvaltı ise uzun uzun kahvaltı keyfi yapmak isteyenleri mutlu ediyor.

BIG CHEFS ANADOLU HİSARI

Anadolu Hisarı Mh., Küçüksu Cd. No:4, 34810 Beykoz/İstanbul

0 (216) 308 93 28

10 – KAİ ÇENGELKÖY

İstanbul’un Boğaz ile buluştuğu, denizin yeşil ile kavuştuğu Anadolu Yakası’nın en güzel semtlerinden Çengelköy’de, Refi Paşa Yalısı’nda yer alan Kai Çengelköy’ün mutfağı Bülent Chef’e emanet. 2018 yılı sonlarında açılan, mekanda eşsiz boğaz manzarası eşliğinde, şık ve nezih bir ortamda, deniz ile iç içe yapabileceğiniz yöresel kahvaltı keyfi sunuyor.

KAİ ÇENGELKÖY

Kaptanı Derya Seyit Ali Paşa Sokak Numara:8

Çengelköy - Havuzbaşı - İSTANBUL

0216 318 0 333

11 – YOROS KALE KAFE, ANADOLU KAVAĞI

Anadolu Kavağı’nın yanı başında, Yoros Kalesi’nin yamacında, İstanbul’un eşsiz boğaz manzarasını güzel bir açıdan gören, kaleye çıkan yokuş üzerinde stepler halinde konumlandırılmış, kırmızı pötikare örtüleri, ahşap masa ve sandalyeleri ile gayet sevimli ve doğa içinde bir kahvaltı mekanı Yoros Kafe. Hafta sonu yoğunluğu ile baş etmekte zaman zaman zorlandıklarından erken saatlerde gitmekte, Yoros Kalesi’ni kahvaltıdan sonra gezmekte fayda var.

YOROS KAFE

Anadolu Kavağı mah. Feneryolu cad. 3/A Beykoz



0 (216) 3202056

12 – HİDİV KASRI, ÇUBUKLU KORUSU

Üsküdar-Beykoz sahil yolu üzerinde, Beykoz’daki Çubuklu korusunun içerisinde bulunan Hidiv Kasrı İstanbul’un önemli tarihi yapılarından biri. Hem kasrın tarihi dokusu hem de içinde bulunduğu korunun güzelliği, gül bahçeleri, sincapları ve cıvıl cıvıl kuş sesleri pazar kahvaltılarını cazip hale getiriyor.

HİDİV KASRI

Çubuklu Korusu Çubuklu Yolu No:32 Beykoz/ İstanbul

444 66 44

13 – İNCİ BOSPHORUS, ÇENGELKÖY

Çengelköy, boğaziçinin Anadolu yakasında Beylerbeyi ile Vanıköy arasında bulunan koyun çevresinde ve ardındaki yamaca kurulu, yeşillikler içinde temiz havasıyla, tarihi yerleri ile ayakta duran, Boğaziçi Köprüsünü tam karşısına alan ayrıcalıklı bir semttir. Bol yeşilliğinden dolayı havası çok temiz olan Çengelköy, asırlık ağaçlarıyla, yeşilini muhafaza edebilmiş az İstanbul semtlerden biridir.

Boğaz kıyısında kahvaltı edilecek mekanların kalabalığına alternatif olacak sakinlikteki Çengelköy restoranı İnci Bosphorus.güleryüzlü ve nazik servis personeli ve birbiri ile iç içe geçmemiş ferah masaları ile serpme kahvaltının lezzetetini ve boğazın tertemiz havasını birleştiriyor.

İNCİ BOSPHORUS

Çengelköy Mahallesi İskele Gazinosu Sokak No:3/1 34680 Üsküdar/ İstanbul

444 7 431

14 – LA COLINA, NAKKAŞTEPE

Boğaz’a tepeden hakim manzaralı bahçesi ve seçimli serpme kahvaltısı ile Anadolu yakasında manzaralı kahvaltı mekanı arayanlar için isabetli bir seçim olan La Colina Restaurant Üsküdar Nakkaştepe semtinde yer alıyor.

La Colina hafta içi 09:00 – 14:00 arası hafta sonu ise 09:00 – 15:00 arası hizmet veriyor.

LA COLINA RESTAURANT

Kuzguncuk Mahallesi, Babanakkaş Sokak, No 52, Üsküdar, İstanbul

0216 3347466

15 – GARDENS OF GARBO, MODA

Yanı başınızda Tarihi Moda İskelesi, hemen arkasında boylu boyunca uzanan Kalamış Koyu, marinadan demir alan yelkenliler ve mavinin birbirine karışan tonlarıyla huzur veren gökyüzü. Tüm bu güzelliklerle dolu manzaraya nazır enfes bir kahvaltıyla güne başlamaya ne dersiniz?

GARDENS OF GARBO

Caferağa, Moda Cd. No:192-3, 34710 Kadıköy/İstanbul

0 216 336 44 47

16 – ÜSKÜDAR KATİBİM CAFE

Üsküdar’da Şemsi Paşa Camii üzerinden enfes bir boğaz manzarası sunan Katibim Kafe Anadolu yakasındaki Boğaz manzaralı kahvaltı mekanları arasında yer alıyor. Katibim İstanbul’un tüm güzelliğini ayaklarınızın altına seren ve İstanbul’u farklı noktadan panoramik olarak gören teras manzaraları ile rahat bir ortam sağlıyor.

ÜSKÜDAR KATİBİM KAFE

Mimar Sinan Mahallesi Şemsi Paşa, Üsküdar Harem Sahil Yolu No:53, 34672 Üsküdar,

0 216 310 90 80