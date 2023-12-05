Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Sivil Havacılık Günü paneli düzenleyecek.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Havacılık Fakültesi tarafından her yıl düzenlenen Sivil
Havacılık Günü Etkinlikleri kapsamında; bu yıl 6 Aralık Çarşamba Günü, Grand
Pasha Otel, Lefkoşa da Sivil Havacılık Günü Panel’i düzenlenecektir.
Panele, Türkiye’den ve KKTC’den gelecek olan davetli panelistlerimiz, Sivil
Havacılık Sektörü’nde edindikleri tecrübeleri, ihtiyaçları ve sektördeki gelişmeleri
öğrencilerimiz ve katılan tüm davetlilerimiz ile paylaşacaklardır.
Panelimize katılım göstermek isteyen herkes davetlimizdir.