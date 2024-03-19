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7. Avtepe Medoş Lalesi Festivali Pazar günü Avtepe köyünde yapılıyor

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7. Avtepe Medoş Lalesi Festivali Pazar günü Avtepe köyünde yapılıyor
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Erenköy-Karpaz Belediyesi ile Avtepe Muhtarlığı iş birliğinde organize edilen 17. Avtepe Medoş Lalesi Festivali 24 Mart Pazar günü Avtepe'de yapılıyor.
 
Erenköy-Karpaz Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avtepe köyündeki festival Pazar günü saat 10.00’da başlayacak.
 
Festivalde, çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek. Halk dansları gösterisinin yanı sıra şiir dinletileri ve 17. Avtepe Medoş Lalesi Festivali'nde bu yıl da her yıl olduğu gibi Kıbrıs'a özgü elişleri, yiyecek ve çeşitli standalar kurulacak; ürünler sergilenecek satışa sunulacak.
  

 
 
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