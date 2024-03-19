Ceylan Operasyonu’nda 10 kilo Hint keneviri ele geçirildi

Girne’de, dün öğleden sonra gerçekleştirilen Ceylan Operasyonu'nda 10 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.
Polisten verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri, T.E.O.(E-31) ile C.C.M.’nin (E-27) evinde ve aracında arama yaptı.
10 kilogram 214 gram ağırlığında Hint kenevirinin yanı sıra, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 355 sterlin nakit para da emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.
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