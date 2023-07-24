61. Mehmetçik Üzüm Festivali 4 Ağustos'ta başlayacak

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin 61’incisini düzenleyeceği Mehmetçik Üzüm Festivali’nin 4 Ağustos Cuma günü başlayacağı bildirildi.
Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin yerel ürünü üzüm ve kültür değerlerinin tanıtıldığı festival 13 Ağustos’a kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
61. Mehmetçik Üzüm Festivali programının açıklanacağı bilgilendirme toplantısı, yarın saat 11.30’da Lefkoşa’daki Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) binasında yer alacak.
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