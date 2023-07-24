Meteoroloji Dairesi'nden kavurucu sıcaklar için uyarı

Meteoroloji Dairesi sıcak hava dalgası uyarısında bulunarak, Perşembe saat 18.00’e kadar hava sıcaklıkarının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceğini, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yapılan son tahminlere göre, bölgeyi etkileyen sıcak hava dalgasına bağlı sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyredecek, iç kesimlerde 41-43 derece, sahillerde ise 38-40 derece dolaylarında olacak.
Sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara (arazi ve orman yangınları, sıcak çarpması vb.) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması, özellikle günün en sıcak saatleri olan 12.00-16.00 arasında tedbir almadan güneş altında çalışılmaması tavsiye edildi.
Buna göre 25-31 Temmuz tarihleri arasında bölgemiz genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava açık, en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 41-43, sahillerde 38-40 derece, ikinci yarısında ise iç kesimlerde 38-40, sahillerde ise 35-37 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.