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5. Uluslararası ve 17. Ulusal Yara Kongresi KKTC’de başladı

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5. Uluslararası ve 17. Ulusal Yara Kongresi KKTC’de başladı
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Dernek Başkanlığını Prof. Dr. Hakan Uncu’nun yaptığı 5. Uluslararası ve 17. Ulusal Yara Kongresi yaklaşık 500 katılımı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başladı.
Bilimsel oturumlar öncesinde, Şampiyon Melekleri anmak amacıyla Gazimağusa Türk Maarif Kolejini ziyaret ile kongre başladı.
Prof. Uncu, kayıpları anmak ve hak arayışı içerisinde okul ve ailelerin yanında olunduğunu vurgulamanın amaçlandığını belirterek acıyı paylaştıklarını dile getirdi.
Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği Başkanı Hakan Uncu, 6 Şubat’taki kayıpların kongreyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenleme kararlarında çok etkili olduğunu belirtti...
Uncu, depremin yaşandığı o günden itibaren çok büyük üzüntü duyduklarını ifade etti ve konunun unutulmayıp, sürecin iyi takip edilmesi dileğinde bulundu.
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği projelerinde dernek ve üyeleri nezdinde katkıda bulunmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Prof. Uncu okuldaki öğrenci çocuklar ve öğretmenler ile de sohbet etti.
 
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