32. Devlet Fotoğraf Yarışması’na 55 kişi 1091 fotoğrafla katıldı

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği XXXII. Devlet Fotoğraf Yarışması’na 55 kişi 1091 fotoğrafla katıldı.

Katılımcı listesi kulturdairesi.gov.ct.tr adresinden duyurular başlığı altında paylaşılan yarışmanın değerlendirmeleri haziran ayının ikinci haftası yapılacak.

Yarışmanın seçici kurulu Prof. Dr. Osman Ürper, Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktar ve Öğr. Gör. Mert Yusuf Özlük’ten oluşuyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, geçen yıldan başlayarak altı kategoride düzenlenen Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin, Serbest (Siyah&Beyaz) kategorisine 48 fotoğrafçı 230 fotoğraf ile, Serbest (Renkli) kategorisine 49 fotoğrafçı 240 fotoğraf ile ve Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisine 47 fotoğrafçı 221 fotoğraf ile katıldı.

Yarışmanın kategorilerine geçen yıl eklenmiş olan; Kavramsal (Serbest) kategorisine 28 fotoğrafçı 133 fotoğraf ile, “Benim Şehrim Güzelyurt’um” (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisine 29 fotoğrafçı 136 fotoğraf ile ve Mimari (Siyah&Beyaz): Abdullah Onar’ın Eserleri kategorisine de 27 fotoğrafçı 131 fotoğraf ile katıldı.

Seçici kurul üyelerinin değerlendirme toplantısına gözlemci üye olarak Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni ve Fotoğraf Sanatçısı Ceyhan Özyıldız ile yarışmanın Mimari kategorisinde Danışman Üye olarak görev alacak olan Mimar Abdullah Onar’ın kızı Sanatçı Anber Onar da katılacaklar.

Seçici Kurul’un değerlendirmelerinin ardından belirlenecek olan yarışma sonuçları, 14 Haziran Cuma günü kamuoyu ile paylaşılacak.

Kültür Dairesi yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışını, 19 Ağustos’ta Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

