banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
34 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

32. Devlet Fotoğraf Yarışması’na 55 kişi 1091 fotoğrafla katıldı

banner1020

banner974
32. Devlet Fotoğraf Yarışması’na 55 kişi 1091 fotoğrafla katıldı
banner971
Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği XXXII. Devlet Fotoğraf Yarışması’na 55 kişi 1091 fotoğrafla katıldı.
Katılımcı listesi kulturdairesi.gov.ct.tr adresinden duyurular başlığı altında paylaşılan yarışmanın değerlendirmeleri haziran ayının ikinci haftası yapılacak.
Yarışmanın seçici kurulu Prof. Dr. Osman Ürper, Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktar ve Öğr. Gör. Mert Yusuf Özlük’ten oluşuyor.
Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, geçen yıldan başlayarak altı kategoride düzenlenen Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin, Serbest (Siyah&Beyaz) kategorisine 48 fotoğrafçı 230 fotoğraf ile, Serbest (Renkli) kategorisine 49 fotoğrafçı 240 fotoğraf ile ve Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisine 47 fotoğrafçı 221 fotoğraf ile katıldı.
Yarışmanın kategorilerine geçen yıl eklenmiş olan; Kavramsal (Serbest) kategorisine 28 fotoğrafçı 133 fotoğraf ile, “Benim Şehrim Güzelyurt’um” (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisine 29 fotoğrafçı 136 fotoğraf ile ve Mimari (Siyah&Beyaz): Abdullah Onar’ın Eserleri kategorisine de 27 fotoğrafçı 131 fotoğraf ile katıldı.
Seçici kurul üyelerinin değerlendirme toplantısına gözlemci üye olarak Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni ve Fotoğraf Sanatçısı Ceyhan Özyıldız ile yarışmanın Mimari kategorisinde Danışman Üye olarak görev alacak olan Mimar Abdullah Onar’ın kızı Sanatçı Anber Onar da katılacaklar.
Seçici Kurul’un değerlendirmelerinin ardından belirlenecek olan yarışma sonuçları, 14 Haziran Cuma günü kamuoyu ile paylaşılacak.
Kültür Dairesi yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışını, 19 Ağustos’ta Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.