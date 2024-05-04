banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
34 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

24. Büyükkonuk Eko Günü yarın yapılıyor

banner1020

Büyükkonuk Eko Gününün 24’üncüsü yarın yapılıyor.

banner974
24. Büyükkonuk Eko Günü yarın yapılıyor
banner971
Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesinden verilen bilgiye göre, etkinlik, saat 10.30'da başlayıp, 18.30'a kadar devam edecek.
Eko Günde, Aytaç Çağın'dan Keman Dinletisi, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları, Karpaz Kızları Gösterisi, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, HASDER, Gazi Mağusa Halk Dansları Derneği, Geçitkale Serdarlı Belediyesi, Dikmen Gençik Merkezi Ekiplerinin Halk Dansları Gösterilerinin yanında Kıbrıs Havaları Derneği, Ferdi Usbahalı, Grup Otantik, Osman Özcömert ve Murat Çığ Konserleri de yer alacak.
Eko gün etkinlikleri çerçevesinde “Lezzet Sokağı” ve “Kıbrıs Oyunları Sokağı” ziyaretçiler ile buluşacak. Lezzet Sokağı’nda sıcak yemek ve yiyecekler yapılarak ziyaretçilere sunulacak. Kıbrıs Oyunları Sokağı’nda unutulmaya yüz tutmuş Geleneksel Kıbrıs oyunlarından oluşan çocuk oyunları çocuklarımıza öğretilecek.
Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, yaptığı açıklamada, “Yarın gerçekleştireceğimiz Büyükkonuk Eko Gün’ümüzde, satışı yapılacak yerel yiyeceklerimizle, el sanatlarımızla ve etkinliğe katılacak sanatçılarımızla halkımıza muhteşem bir hafta sonu yaşatmayı hedefliyoruz” dedi.
Fatma Çimen Tuğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Kimsenin en küçük bir endişesi olmasın. Etkinlik sahiplerimiz ve Belediyemiz için Gıda Güvenliği son derece önemlidir. Gıda Mühendislerimizin denetiminden geçmiş üreticilerimiz tarafından satışa sunulacak yiyecek ve içeceklerimiz kontrolleri yapılmış şekilde halkımızla buluşacak. Ayrıca gün boyunca satışı yapılacak ürünler gıda mühendisleri tarafından denetlenecektir.
Din, dil, ırk, köken ayrımı gözetmeksizin, bu topraklarda yaşayan herkesi kucaklayan bir etkinlik olma özelliği taşıyan Büyükkonuk Eko Gün’e herkesi davet ediyoruz. Dolu dolu bir programla Eko Gün sizi bekliyor.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.