24. Büyükkonuk Eko Günü yarın yapılıyor

Büyükkonuk Eko Gününün 24’üncüsü yarın yapılıyor.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesinden verilen bilgiye göre, etkinlik, saat 10.30'da başlayıp, 18.30'a kadar devam edecek.

Eko Günde, Aytaç Çağın'dan Keman Dinletisi, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları, Karpaz Kızları Gösterisi, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, HASDER, Gazi Mağusa Halk Dansları Derneği, Geçitkale Serdarlı Belediyesi, Dikmen Gençik Merkezi Ekiplerinin Halk Dansları Gösterilerinin yanında Kıbrıs Havaları Derneği, Ferdi Usbahalı, Grup Otantik, Osman Özcömert ve Murat Çığ Konserleri de yer alacak.

Eko gün etkinlikleri çerçevesinde “Lezzet Sokağı” ve “Kıbrıs Oyunları Sokağı” ziyaretçiler ile buluşacak. Lezzet Sokağı’nda sıcak yemek ve yiyecekler yapılarak ziyaretçilere sunulacak. Kıbrıs Oyunları Sokağı’nda unutulmaya yüz tutmuş Geleneksel Kıbrıs oyunlarından oluşan çocuk oyunları çocuklarımıza öğretilecek.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, yaptığı açıklamada, “Yarın gerçekleştireceğimiz Büyükkonuk Eko Gün’ümüzde, satışı yapılacak yerel yiyeceklerimizle, el sanatlarımızla ve etkinliğe katılacak sanatçılarımızla halkımıza muhteşem bir hafta sonu yaşatmayı hedefliyoruz” dedi.

Fatma Çimen Tuğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kimsenin en küçük bir endişesi olmasın. Etkinlik sahiplerimiz ve Belediyemiz için Gıda Güvenliği son derece önemlidir. Gıda Mühendislerimizin denetiminden geçmiş üreticilerimiz tarafından satışa sunulacak yiyecek ve içeceklerimiz kontrolleri yapılmış şekilde halkımızla buluşacak. Ayrıca gün boyunca satışı yapılacak ürünler gıda mühendisleri tarafından denetlenecektir.

Din, dil, ırk, köken ayrımı gözetmeksizin, bu topraklarda yaşayan herkesi kucaklayan bir etkinlik olma özelliği taşıyan Büyükkonuk Eko Gün’e herkesi davet ediyoruz. Dolu dolu bir programla Eko Gün sizi bekliyor.”

