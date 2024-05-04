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Töre: “Güzelyurt’a bir bayrak çektik, bu bayrak artık inmez”

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Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nin yıl sonu müsameresine katıldı.

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Töre: “Güzelyurt’a bir bayrak çektik, bu bayrak artık inmez”
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Meclisten verilen bilgiye göre, Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Töre, sanata kültüre ve bilimsel çalışmalara her zaman önem vermek zorunda olduklarını dile getirerek, "Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi"nin gençler tarafından iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk gençliğinin birinci görevinin KKTC’ne sahip çıkmak olduğunu ifade eden Töre, devletin bağımsızlığının ilelebet korunacağını kaydetti.
Töre, “Bu Kıbrıs Türk gençliğinin asli görevidir. Bu görevi yerine getirmek mecburiyetindeyiz” dedi.
Gençlerin tarihini ve ecdadını iyi bilerek sahip çıkarak nerden gelip nereye gidildiğini iyi analiz etmesine değinen Töre, özgürlük ve güvenliğin kıymetinin bilinmesini diledi.
Yaşanan sıkıntılar olabileceğine işaret eden Töre, bu sıkıntıların geçici olduğunu söyledi ve “Daimi olan özgürlük, güvenlik, vatandır. Bunlar mutlaka sağlam tutulmalıdır. Ulusal değerlerimize sahip çıkarak yola devam edebiliriz” dedi.
Her şeyden taviz verilebileceğini ancak özgürlükten ve vatan sevgisinden taviz verilemeyeceğini ifade eden Töre, Güzelyurt’a artık bir bayrak çekildiğini ve bu bayrağın artık inmeyeceğini belirtti.
 
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