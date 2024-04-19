23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, dün düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen etkinlikler dün düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.Lefkoşa bölgesinde yer alan ilkokul öğrencilerinin katılımıyla yapılan kortej yürüyüşü, Atatürk Anıtı, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi güzergahında düzenlendi.Kortej yürüyüşü öncesinde Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu anıta çelenk koydu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.Çelenk sunma töreni sonrasında kortej yürüyüşü başladı. İlk durak Cumhurbaşkanlığı oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde toplanan öğrencilerle bir araya geldi ve öğrencileri selamlayarak, sohbet etti.Cumhurbaşkanlığı’ndaki etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Levent İlkokulu öğrencisi Masal Aldağ yaptı. Şht Yalçın İlkokulu öğrencisi Saniye Nil Güven de şiir okudu.Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm öğrencilerin bayramını kutladı ve öğrencileri Cumhurbaşkanlığı’nda görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Türk milletinin en büyük lideri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği çok önemli bir bayram olduğunu belirten Tatar, öğrencilerin gelecekte ülkenin yöneticileri ve gerçek sahipleri olacağını ifade etti.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin her zaman öğrencilerin yanında olacağını vurgulayan Tatar, geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi için ellerinden geleni yapmakta olduklarını kaydetti.