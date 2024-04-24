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21. Orkide Yürüyüşü pazar günü yapılıyor

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21. Orkide Yürüyüşü pazar günü yapılıyor
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Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) CENGO-V Vakfı işbirliği ile 28 Nisan Pazar günü “21. Orkide Yürüyüşü” yapılıyor.  
Telsim ana sponsorluğu ve Dima Discount, Girne Con Kahve ve Play FM sponsurlukları ile gerçekleşecek yürüyüş, bu yıl da Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi sınırları içerisindeki Dilekkaya Ormanı’nda yapılacak.
KAV’dan yapılan açıklamada, pazar günü gerçekleşecek yürüyüşün biletlerinin tükenmek üzere olduğu hatırlatıldı ve yürüyüşe katkı koymak isteyenlerin biletlerini, Deniz Plazalardan, Ortaköy Telsim Shop’tan, www.gisekibris.com sitesinden online ya da yürüyüş günü parkur başında kurulacak Kanser Araştırma Vakfı standından 200 TL bağış karşılığı temin edebilecekleri belirtildi.
İkinci kez Dilekkaya Ormanı’nda gerçekleşecek 21. Orkide Yürüyüşü, sabah saat 09.30 Köy Muhtarlığı  önünde başlayacak. Başlangıç ve bitiş noktaları aynı olacağından yürüyüş alanına ulaşım, katılımcıların kendi araçlarıyla gerçekleşecek.  
Etkinlikte, çekilişler olacak, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Folklor Grubu ile Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Derneği  yürüyüş bitiminde gösteri yapacak. Kurulacak stantlardan dileyenler alış veriş de yapabilecek.
 
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