II. Lefkara Edebiyat Şöleni, dün akşam başladı

Kıbrıs Barış Harekâtının 50. yılına özel düzenlenen II. Lefkara Edebiyat Şöleni, dün akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan açılış programıyla başladı.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen bilgiye göre şölen, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi, Kıbrıs Damla Derneği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin iş birliğiyle düzenleniyor.

Şölenin açılış konuşmasını Kıbrıslı Türk yazar ve devlet adamı İsmail Bozkurt yaptı. Bozkurt konuşmasında Kıbrıs Türk edebiyatıyla ilgili bilgiler verdi; anekdotlar paylaştı.

T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı Zerrin Kandemir'in selamlama konuşmasıyla devam eden programda Âşık Selahattin Dündar ve Songül Gündar destanlara ve atışmalara sazlarıyla eşlik etti.

Etkinlikte aşıklar Türk destan geleneğinin önemli eserlerini de icra etti.

Programda Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği '74 Barış Harekâtı' temalı öykü yarışmasında dereceye girenlere plaketleriyle ödülleri ile Lefkara Edebiyat Kültür ve Sanat dergisinin düzenlediği “Yaratıcı Yazarlık Atölyesini” başarıyla tamamlayan kursiyerlere ise katılım belgeleri takdim edildi.

Edebiyat Şöleni kapsamında 17 Mayıs’a kadar Ada'nın farklı noktalarında fotoğraf sergilerinden, şiir gecelerine, ünlü yazar ve akademisyenler tarafından gerçekleştirilecek söyleşilere kadar edebiyat dolu birçok etkinlik düzenlenecek.

Şölenle ilgili bilgi organizasyonda yer alan kurumların sosyal medya hesaplarından ve Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünün 0392 227 31 37 numaralı telefonundan elde edilebilir.

