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1 Haziran Dünya Çocuk Günü, İskele’de de kutlandı

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İskele ve 21 köyünden otobüslerle çocukların getirildiği Dünya Çocuk Günü etkinliğinde çeşitli ikramlar yapıldı, yarışmalar ve  “Colour Fest” etkinliği yapıldı

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1 Haziran Dünya Çocuk Günü, İskele’de de kutlandı
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İskele Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında dün İskele Belediyesi Halk Plajı’nda çocukları ağırladı.
İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, 17.00’da başlayan 20.00’da bitmesi planlanan etkinlik, çocukların yoğun katılımı nedeniyle geç saatlere kadar devam etti.
İskele ve 21 köyünden otobüslerle çocukların getirildiği Dünya Çocuk Günü etkinliğinde çeşitli ikramlar yapıldı, yarışmalar ve  “Colour Fest” etkinliği yapıldı.
Etkinlik boyunca İskele Belediyesi Zabıta Birimi, Çevre ve Sağlık Bölümü ile İskele Belediyesi Sağlık Birimi de oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk durumu karışında hazırda bulundu. İskele Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de asayiş için etkinlik boyunca alanda devriye gezdi.


 
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