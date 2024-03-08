banner913
banner932
YÖDAK’tan izin almadan üniversite açıldığı tespit edildi
YÖDAK’tan izin almadan üniversite açıldığı tespit edildi
26 0
Lefkoşa Bedesten’de yarın Dünya Kadınlar Günü Konseri yapılıyor
Lefkoşa Bedesten’de yarın Dünya Kadınlar Günü Konseri yapılıyor
11 0
 
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
9 0
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yıllık yüzde 50 azaldı
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yıllık yüzde 50 azaldı
7 0
Yedek Subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları 11 Mart’ta yapılacak
Yedek Subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları 11 Mart’ta yapılacak
13 0
20 0
İrsen Küçük 5’inci ölüm yıl dönümünde anılıyor
İrsen Küçük 5’inci ölüm yıl dönümünde anılıyor
13 0
banner1012

11’inci Girne Emekçi Kadınlar Panayırı yarın kuruluyor

banner974
11’inci Girne Emekçi Kadınlar Panayırı yarın kuruluyor
banner971
CTP Kadın Örgütü Girne İlçesinin gelenekselleşen Emekçi Kadınlar Panayırı "Özgürlük İrademizde" programı kapsamında yarın gerçekleşecek.
CTP’den verilen bilgiye göre, "Tezgâhımız Emek, Dokuduğumuz Gelecek!" sloganıyla 11. kez kurulacak panayır, 10.00-18.00 saatleri arasında Girne, Sevim Ebeoğlu Barış Parkı'nda yer alacak.
Stantların açılışıyla başlayacak etkinlik, konuşmalar, konserler, halk dansları gösterileri ve birçok sahne performansıyla devam edecek. Çocuklar için gün boyu aktivitelerin yer alacağı panayırda, emekçi kadınların el emeğiyle ürettikleri el işleri ile yiyecek ve içecekler stantlarda satışa sunulacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.