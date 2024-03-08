CTP Kadın Örgütü, “Özgürlük İrademizde” programı kapsamında üçüncü etkinliğini Güzelyurt’ta yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü “Özgürlük İrademizde” programı kapsamında üçüncü etkinliğini Güzelyurt’ta gerçekleştirdi.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ve CTP Kadın Örgütü yöneticilerinin katıldığı etkinlikte, önce Güzelyurt çarşı esnafı, ardından da fabrikalardaki kadın işçiler ziyaret edildi.

Derya, fabrika ziyaretinde, Türkiye’den portakal işçisi olarak çalışmaya gelen genç kadınlara hitaben yaptığı konuşmada, dünya genelinde kadın işçilerin yaşadığı ağır sömürü koşullarına dikkat çekti.

Derya, Kıbrıs’ta ve yakın coğrafyada kadınların karşılaştığı eşitsizlikleri ve hak mücadelesini anımsatarak, “Bizden önce hakları için mücadele eden kadınlar olmasa belki biz burada olmazdık. Biz de bizden sonrakiler için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Ekonomik kriz dönemlerinde kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çeken Derya, "devletlerin kadınlara hizmet edecek kurumları kapattığına" işaret ederek “Biz CTP Kadın Örgütü olarak kadınlara yalnız olmadığını hatırlatmak için buradayız. Başınız sıkışırsa bilin ki kız kardeşleriniz burada” dedi.

