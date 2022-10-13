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10’uncu Girne Kültür Sanat Günleri, Kolpa konseriyle sona erdi

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Girne Belediyesi’nin bu yıl 10’uncusunu gerçekleştirdiği Girne Kültür Sanat günleri dün akşam Amfi Tiyatro’da düzenlenen Kolpa konseriyle sona erdi

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10’uncu Girne Kültür Sanat Günleri, Kolpa konseriyle sona erdi
 

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 10. Girne Kültür Sanat Günleri’ni, Girne Amfi Tiyatro’da iki yıl aradan sonra tekrar gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını ve tüm dünyada etkili olan Covid pandemisi nedeniyle ara verdikleri kültür sanat etkinliklerini tekrardan kent halkıyla buluşturdukları için mutluluk duyduklarını kaydetti.



Güngördü, kültür sanat komitesine, belediye çalışanlarına, belediye meclis üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



Festivalin düzenlenmesinde katkı koyan tüm kuruluşlarla, Les Ambassadeurs Hotel ve yönetimine de teşekkürlerini ileten Güngördü, “sanatın; barışa, hoşgörüye ve sağlığa vesile olmasını diliyorum” dedi.


 
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