Trump’ın sosyal medya platformuna Google’dan onay

Eski Başkan Donald Trump'ın, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarına tepki olarak oluşturduğu Truth Social uygulaması, moderasyon kurallarına uyduktan sonra resmi olarak Google Play Store'da yerini aldı.

Donald Trump’ın sosyal medya uygulaması Truth Social, engellendikten yaklaşık iki ay sonra Google Play Store için onay almayı başardı.

Google’dan bir sözcü verdiği demeçte, “Uygulamalar, geliştirici yönergelerimize uymaları koşuluyla Google Play’de yer alabilirler” dedi.

Google’ın yaptığı açıklamadaya göre, Truth Social dahil tüm uygulamaların katı denetim yönergeleri uygulaması, onaylanmak için bu politikaları uygulamayı taahhüt etmesi ve bu kuralları ihlal eden kullanıcıları engellemesi gerekiyor.

Örneğin, Truth Social’ın şiddeti, şiddet tehditlerini veya suç faaliyetlerini tasvir eden gönderileri yasaklayan yönergeleri bulunuyor.

Trump, 6 Ocak 2021’de yaşanan saldırılardan sonra Twitter ve Facebook’tan yasaklanmış ve ardından da şubat ayında Truth Social’ı başlatmıştı.

Trump, platformu serbest konuşmak için alternatif bir platform olarak lanse etti, ancak içerik denetimi eksikliği nedeniyle ağustos ayında Google ile sorun yaşadı. Google, Google Play Store’dan uygulamayı kaldırdı, yani akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 40’ından fazlası ona erişemedi.

Uygulama, Apple’ın uygulama mağazasında zaten indirilebiliyordu.