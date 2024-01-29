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Baflılar, Ufuk Tomson’u mezarı başında andı

Baflılar, “Biz Baflıyız İnisiyatifi”nin kurucularından Ufuk Tomson’u, ölümünün dördüncü yılında Güzelyurt’ta mezarı başında düzenlenen törenle andı.

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Baflılar, Ufuk Tomson’u mezarı başında andı
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Biz Baflıyız İnisiyatifi Eş Başkanı Yılmaz Öztürk, yaptığı konuşmada, Ufuk Tomson’un değerini bilerek, onu unutmadan mezarı başında toplananlara teşekkür edip, sözlerini şöyle sürdürdü: Bugün inisiyatif olarak varsak, ana kaynaklarından biri Ufuk Tomson, bize zamanında verdiği ve devam eden motivasyondur.Ufuk bir Baf duayeniydi. Bilgilerini hayattayken derleyemediğimiz için çok üzgünüm. Ufuk kardeşimizin fotoğraf arşivi kitaplaştırmak görevimiz olacaktır.”
 
İkinci konuşmayı yapan Biz Baflıyız İnisiyatifi Eş Başkanı Çiler Mehmet Naim ise, “Biz Mutallo çocuklarıyız. Bana Ufuk Tomson’u bir cümlede anlat deseler, “ Baf ve barış sevdalısı, Baf’la ilgili ansiklopedi gibi bir kardeşimiz “ derim.” Şeklinde konuştu.
 
Baf Türk Birliği Başkanı Ahmet Ertay da, “1974 sonrası Baf Ülkü Yurdu kapısından içeri girdiğimde 11 yaşındaydım ve Ufuk Tomson, vardı. Hiçbir zaman da kulüpten ve takımın peşinden ayrılmadı” deyip, sözlerini şu sözlerle sürdürdü: “Ufuk Tomson, saygıyla anılmaya hak ediyor. Ülkü Yurdu olarak Ufuk Tomson’unu anısını, yaşatmak için üzerimize düşeni yapacağız.”
 
Eski Biz Baflıyız İnisiyatifi başkanlarından Halil Onbaşı, Ufuk Tomson’un insani tüm güzel değerlere sahip olduğunu belirtti.  Halil Onbaşı, “Ufuk, düşündüklerini uygulayan, fikirleriyle, davranışları örtüşen bir arkadaşımızdı. Boş konuşan değildi. Birçok insan Baf’a gitmekten çekinirken Ufuk, Bafa gidip, orada 1 Mayıs dahil pek çok etkinliğe katıldı. Baf’ı görüntüleyerek kalıcılaştırmayı başardı” dedi.
Aile adına konuşan Ufuk Tomson’un kızkardeşi Fatoş Anılır ise, katılan herkese teşekkür edip, Ufuk’un gönüllerde yaşamayı hak ettiğini söyledi.
 
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