Yıllık enflasyon, 17 ayın zirvesinde

İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyonunu aylık yüzde 5.92, yıllık yüzde 95.60 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 114.35 olarak açıklanan Kasım 2022'den sonra en yüksek seviyeye çıktı

İstatistik Kurumu, nisan ayı hayat pahalılığını yüzde 5.92 olarak açıkladı.

İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre, nisan ayı hayat pahalılığı yüzde 5.92 olurken, bir önceki aralık ayına göre yüzde 22.98 ve geçen yılın nisan ayına göre ise yüzde 95.60 değişim gerçekleşti.

Yıllık enflasyon yüzde 114.35 olarak açıklanan Kasım 2022'den sonra en yüksek seviyeye çıktı.

Mart ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 94.45, aylık bazda yüzde 6.91 olmuştu.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 19.48 İLE EĞLENCE VE KÜLTÜR ANA GRUBUNDA…

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 19.48 ile eğlence ve kültür ana grubunda oldu. Lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 16.15; haberleşme ana grubunda yüzde 15.64, eğitim ana grubunda yüzde 13.36; alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 10.30; sağlık ana grubunda yüzde 9.16; çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 3.74; ulaştırma ana grubunda yüzde 2.66; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 1.95; giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 1.77; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 0.93 artış; gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda ise yüzde 2.12 azalış gerçekleşti.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI LENS BAKIM İLAÇLARINDA; EN YÜKSEK FİYAT DÜŞÜŞÜ SALATALIKTA...

Diğer yandan bir önceki aya göre, endekste kapsanan 483 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 90 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 244.66 ile lens bakım ilaçları, yüzde 148.14 ile cep telefonu görüşme ücreti (Kontörlü - B GSM Operatörü) ve yüzde 65.18 ile cep telefonu görüşme ücreti (Kontörlü - A GSM Operatörü) oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 64 ile salatalık, yüzde 58.16 ile marul ve yüzde 52.24 ile taze bakla oldu.

