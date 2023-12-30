Yılbaşı Sofrası Ateş Pahası

Her gün artan fiyatlar ve oluşan pahalılık nedeniyle bu yeni yılda da özel bir sofra kurmak hiç kolay olmayacak

Ekonomik kriz ve zamlar nedeniyle bu yıl birçok vatandaş yeni yılı evde karşılayacağa benziyor ancak yılbaşı gecesine özel bir sofra hazırlamak için de ciddi oranda bütçeyi gözden çıkarmak gerekecek.

Temel gıda, salata, meyve, pilav, meze, ana yemekten veya mangaldan oluşan bir sofraya vatandaşın ödemesi gereken tutar en az 4 bin TL.

Asgari ücretin net 15 bin 750 TL olduğu ülkemizde tek bir akşam için harcanacak para, herkesi zorlayacak.

Sofrada hindi olmasını isteyen vatandaşlar kilosu 250 TL’den 6 kiloluk bir hindiye bin 500 TL ödeyecek. Hindi, artı mangal ve meyve, salata meze gibi sofrada yer alacaklar için ödenecek tutar ise 4 bin 871 TL. Eğer masanıza alkol de koymak isterseniz ayrı bir bütçe hazırlamanız gerekecek.

Marketlerden yaptığımız araştırma sonucunda, en uygun fiyatları baz alarak, 4 kişilik bir sofra hazırlamaya çalıştık. 2024’ü karşılarken evde ailemiz için hazırlayacağımız sofranın olmazsa olmazı ekmek, su, meşrubat ve yoğurtla işe koyuldu, maliyet burada 372 TL’ye başladı.

İhtiyaç olan 2 ekmek için 24 TL, yoğurt için 60 TL, meyve suyu için 37 TL, meşrubat için 35 TL, karışık kuruyemiş için 136 TL derken, 5 litre su 80 TL tuttu… Daha yemeklik, salata ve meyve gibi diğer harcamaları eklemeden ilk etapta cebimizden 372 TL çıkacak.

SALATANIN BEDELİ 595 TL

Özel gün sofralarında eş, dost ve aileyle geçirdiğimiz kutlamalarımızda ana yemeklerin yanında soframızda mutlaka salata yer alır. Marul, domates, salatalık, maydanoz, sarma, soğan, roka gibi ürünlerin yanında sirke, zeytinyağı ve tuz olmazsa salatanın tadı tuzu da olmaz.

Bir salatanın içerisinde yer alan malzemelerin fiyatlarına baktığımızda kilo bazında domates 42,90 TL, salatalık 73,90 TL, limon 19,90 TL, adet/demet bazında taze soğan 16,25 TL, marul 15,90 TL, roka 19,90 TL, sarma 29,25 TL, maydanoz 7,99 TL…

Salata için kullanılacak zeytinyağı 311,90 TL, sirke ise 57,90 TL’den satılıyor. Kısacası bu bol sebzeli, sirkeli, zeytinyağlı ve limonlu bir salatanın maliyeti 595,79 TL’yi buluyor.

MANGALI YAKMAK BİN 668 TL

Yeni yılı karşılarken aile veya dostlarla yenecek yemeğin maliyetine baktığımızda ana yemekler ciddi şekilde bütçeyi zorlayacağa benziyor.

Tavuğun kilosunun 92,40 TL, pirzolanın 539,90 TL, kuşbaşının 459,90 TL ve kıymanın kilosunun da 399,90 TL olduğu kasap reyonlarından alışveriş yapmak da asgari ücretliler için ciddi anlamda bir lüks gibi görünüyor.

Örneğin Kıbrıslının özel günlerde yaktığı mangalın 4 kişilik bir aileye maliyeti 1’er kilo kuşbaşı, pirzola, kıyma ve 2 kilo tavuk ve kömürüyle birlikte 1.668,40 TL’lik bir fatura karşımıza çıkıyor.

Sofrada patates kızartması veya pilav da isteyen vatandaşlar 80 TL civarı bir meblağ da onun için ödemek zorunda. 3 çeşit ana yemek bin 437 TL Market araştırmalarımızda mangal yakamayacak durumda olan okurlarımıza da alternatif masa hesaplaması yaptık.

Örneğin 4 kişilik yemek hazırlayacak olan bir kişi, fırına patates ve tavuk koymak için 1 kilo patates, 1 de tavuk almalı. Tabii bunun yanında kullanılacak soğan, tuz, salça ve yağ da hesaba katılmalı.

Geleneklerimize göre tek yemeğin asla sunulmadığı sofralarımızda sadece patates kebabı ile iş bitmiyor, 2’nci hatta bazen de 3’üncü ana yemek de her zaman sofralarda yerini alıyor. Seçenekler arasında geleneksel yemeklerimizden molehiye ve fırın makarnasının da olduğunu düşünürsek kullanılacak malzemelere göre fatura kabarmaya başlıyor.

3 yemekte kullanılacak bir kilo kıyma, 1 kilo pirzola ve 2 kilo tavuk bin 43 TL tutarken, kullanılacak makarna, patates, soğan, salça, maydanoz, ayçiçeği yağı ve krema için un ve süt gibi ürünlerle birlikte vatandaşın cebinden bin 437 TL çıkıyor. Meyve için cepten 283 TL çıkacak

Yeni yılı karşılarken meyvesiz yeni yıl masası düşünülemez elbette, bu nedenle yemekten sonra yenecek meyveler için de fiyat araştırması yaptık. 4 kişilik bir aileye göre yılbaşı gecesi birkaç çeşit meyve tabağı için cepten çıkan para 283,40 TL.

Fiyatlara baktığımızda muz 64,90 TL, elma 52,90 TL, armut 72,90 TL, mandalina 28,90 TL, portakal 28,90 TL, nar 34,90 TL’den satılıyor. Mezeler de pahalı

Öte yandan yeni yılı karşılarken yemeklerin yanında yenebilecek ve yapmaya zamanı olmayan çalışan vatandaşlar için hazır meze fiyatlarını da araştırdık.

Mezelerin 500 gram olarak fiyatları şu şekilde; Rus salatası 164,50 TL, kısır 144,50 TL, humus 144,50 TL. Bu mezelerin 3’ü, toplam 453 TL’ye denk geliyor. 1 hindi bin 500 TL Yeni yıl kutlamalarının geleneği hindi de bu yıl vatandaşları ekonomik açıdan zorlayacağa benziyor.

Yaptığımız araştırmalarda kilosu 250 TL olan bir hindinin 5-6 kilo civarı tutuğu belirlenirken, 6 kiloluk bir hindinin fiyatı bin 500 TL tutuyor.

Sadece bir hindiye bin 500 TL ödeyecek vatandaş, ayrıca meyve, yemek veya mangal, salata, meze gibi alternatiflerden oluşan bir sofra için toplam 4 bin 871 TL civarı bir miktar ödemek zorunda.

Yılbaşı sofrası için gerekli olacak malzemeler ve fiyatları:



Ürün Fiyat



Ekmek 12,00 TL

Su (5 litre) 80,00 TL

Yoğurt (1250 gram) 60,00 TL

Meyve suyu (1 Litre) 37,00 TL

Meşrubat (2.5 litre) 35,00 TL

Karışık kuruyemiş (600 gram) 136,50 TL

Zeytinyağı (1 litre) 311,90 TL

Sirke (1 litre) 57,90 TL

Ayçicek yağı (2 Litre) 115,95 TL

Tuz (750 gram) 16,90 TL

Un (1 kilo) 25,90 TL

Süt (1 litre) 32,90 TL

Salça (700 gram) 59,90 TL

Kömür (3 kilo) 83,90 TL

Molehiya 95,00 TL

Et ve tavuk fiyat Tavuk (1 kilo) 92,40 TL

Kuzu pirzola (1 kilo) 539,90 TL

Kıyma (1 kilo) 399,90 TL

Kuşbaşı (1 kilo) 459,90 TL

Hindi (1 kilo) 250,00 TL

Bakliyatlar fiyat Makarna (500 gram) 25,00 TL

Bulgur (750 gram) 32,59 TL

Pirinç (800 gram) 69,90 TL



SEBZELER FİYAT



Domates (1 kilo) 42,90 TL

Salatalık (1 kilo) 73,90 TL

Taze soğan (1 bağ) 16,25 TL

Maydanoz (1 bağ) 8,00 TL

Roka (1 bağ) 19,90 TL

Kuru soğan(1 kilo) 12,99 TL

Marul 15,90 TL

Sarma 29,25 TL

Limon 19,90 TL

Patates (1 kilo) 19,90 TL



MEYVE FİYAT



Muz (1kilo) 64,90 TL

Elma (1 kilo) 52,90 TL

Armut (1 kilo) 72,90 TL

Mandalina (1 kilo) 28,90 TL

Portakal (1 kilo) 28,90 TL

Nar (1 kilo) 34,90 TL



MEZELER FİYATLARI



Rus salatası (500 gr) 164,50 TL



Kısır (500 gram) 144,50 TL



Humus (500 gram) 144,50 TL

