Milli Piyango büyük ikramiyesi ile neler alınabiliyor?

Türkiye’de 400 milyon TL olan Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi ile 133 konut alınabiliyor

Türkiye Milli Piyango'nun 2024 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

Milli Piyango, 2023'te 200 milyon lira, 2022'de 120 milyon lira, 2021'de 100 milyon lira, 2020'de ise 80 milyon lira büyük ikramiye belirlemişti. 2024 yılı içinse büyük ikramiye geçen yıla göre yüzde 100'lük artışla 400 milyon lira oldu.

Bu yıl çeyrek bilet 100 TL'den alıcı bulurken, yarım bilet 200 TL, tam bilet ise 400 TL'den satılıyor.

Milli Piyango, yılbaşı özel çekilişini 31 Aralık 2023'de saat 17:30'da yapmaya başlayacak.

Peki 400 milyonluk büyük ikramiye ile neler alınabiliyor?

KAÇ KONUT ALINABİLİYOR?

TC Merkez Bankası konut fiyat endeksine göre ekim ayında Türkiye genelinde ortalama bir konutun metrekare başı fiyatı 30 bin 35 TL seviyesinde. Yani 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 3 milyon 3 bin 500 TL.

Buna göre, büyük ikramiye ile 133 konut alınabiliyor. İstanbul'da ise bu rakam 90 konutla sınırlı.

TOGG OTOMOBİL

Togg otomobil aralık ayında V1 RWD Standart Menzil modelini 1 milyon 430 bin TL'den satıyor. Yani büyük ikramiye ile yaklaşık 280 adet Togg otomobil alınabiliyor.

ALTIN, DÖVİZ, BITCOIN, MEVDUAT

28 Aralık itibariyle 13 bin 596 TL'den satılan Cumhuriyet altınından büyük ikramiye ile 30 bin 184 adet alınabiliyor.

Bu rakam 13,6 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Ayrıca 12,2 milyon Euro ve 10,6 milyon sterlin ediyor.

Büyük ikramiye ayrıca 312,2 Bitcoin alınabiliyor.

400 milyon TL'nin yüzde 47 faizle mevduat getirisi ise aylık net 15,6 milyon TL seviyesinde.

