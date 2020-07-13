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Yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi yukarı çekildi

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Türkiye Merkez Bankası’nın yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,99’dan 7,01’e çıkarken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 7,22’den 7,25’e yükseldi. Yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 10,22’ye yükseldi.

Yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi yukarı çekildi
13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:42

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 60 katılımcıyla gerçekleştirdiği “2020 yılı Temmuz ayı Beklenti Anketi”ni yayımladı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ 10,22’YE ÇIKTI

Haziran’da yüzde 0,47 olan Temmuz ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,61 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,54’ten yüzde 10,22’ye çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,03’ten yüzde 9,33 yükselirken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,38’de sabit kaldı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,9922’den 7,0188’e çıkarken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 7,2208’den 7,2580’e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 11,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 14,6 milyar dolar oldu. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 17,3 milyar dolardan 19,6 milyar dolara çıktı.

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde eksi 1,3’te sabit kalırken, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,6’dan yüzde 4,7’ye yükseldi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde yüzde 7,76’dan yüzde 7,74’e düştü.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,25 ve yüzde 7,90 olarak kayıtlara geçti.

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