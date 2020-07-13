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Özyiğit'ten Pillli'ye tepki: “2 aydır bir rapor hazırlanamadı”

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Özyiğit'ten Pillli'ye tepki: “2 aydır bir rapor hazırlanamadı”
13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:58

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Pandemi süreci ile ilgili kapsamlı epidemiyolojik raporun halen hazırlanarak gerekli yerlere iletilmediğini belirterek bunun hiçbir mazeretinin olmadığını kaydetti.   

Rum Yönetimi bu sürede 3 ayrı kapsamlı rapor sunarken, bizim Sağlık Bakanlığının bu süreçte sadece 2.5 sayfalık bir rapor hazırladığını belirten Özyiğit, 2 Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi üyelerinin de zor durumda bırakıldığını ifade etti. 

Sağlık Bakanı’nın raporu önce Meclis’e sunacağım dediği ancak bugüne kadar Meclis’e de herhangi bir rapor sunulmadığını belirten Özyiğit, “2 Toplumlu Sağlık Komitesinin yarın toplantısı olmasına rağmen, rapor halen ortada yok. Bu nasıl bir sorumsuzluktur anlamak gerçekten mümkün değil” dedi. 

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuyla ilgili raporu talep etmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı da ‘özrü kabahatinden büyük’ olarak nitelendiren Özyiğit, “Sn. Bakan önce görevini yerine getirsin sonra başka mercileri suçlamaya kalksın” dedi.

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