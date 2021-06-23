Yeni zamlar enflasyonu fena uçuracak

KKTC’de özellikle Mayıs ve Haziran aylarında ardı ardına tüm mal ve hizmetlere gelen zamların, enflasyon oranında ciddi artışlara neden olacağı belirtiliyor



Türk Lirası’nın 2021 başından bugüne %17 oranından fazla değer kaybettiği hesaplanırken, akaryakıta bir ay içinde iki kere zam yapılması ve ekmek fiyatlarında da artışlar yaşanmasının, zincirleme zamlara neden olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Geçmiş yıllarda da akaryakıt-ekmek ikilisine yapılan zamların, konfeksiyondan ulaşıma, eğitimden sağlığa tüm mal ve hizmetlerde fiyat artışları doğurduğu gözlenmişti.

KKTC İstatistik Kurumu’nun verilerine göre tüketici fiyatlarında yıllık enflasyon %17.46 oranına, Aralık 2020 sonu itibarıyla (2021 enflasyonu) %5.52 oranına yükselirken, Mayıs ayı enflasyonu (Nisan ayına kıyasla) ise %1.62 düzeyine çıktı.

İstatistik Kurumu, Ocak enflasyonunu %0.48 (binde yarım) oranında, Şubat enflasyonunu %-0.02 (binde eksi 2) oranında, Mart enflasyonunu %1.39 oranında, Nisan enflasyonunu da 1.62 oranında açıklamıştı.

Enflasyonun Türk Lirası’ndaki rekor oranlardaki değer kayıplarından ciddi şekilde etkilendiği vurgulanırken, tüketici fiyatları endeksindeki yükselişin Haziran ayında da süreceği tahmin ediliyor.

UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin hayat pahalılığını dondurma kararı öncesinde iki ay halkın hissettiği enflasyonun oldukça altında açıklanan rakamların, ödeneğin verilmeyeceğinin açıklanmasının ardından gösterdiği yükseliş dikkati çekti.

