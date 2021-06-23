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Yeni zamlar enflasyonu fena uçuracak

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KKTC’de özellikle Mayıs ve Haziran aylarında ardı ardına tüm mal ve hizmetlere gelen zamların, enflasyon oranında ciddi artışlara neden olacağı belirtiliyor

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Yeni zamlar enflasyonu fena uçuracak
 
Türk Lirası’nın 2021 başından bugüne %17 oranından fazla değer kaybettiği hesaplanırken, akaryakıta bir ay içinde iki kere zam yapılması ve ekmek fiyatlarında da artışlar yaşanmasının, zincirleme zamlara neden olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Geçmiş yıllarda da akaryakıt-ekmek ikilisine yapılan zamların, konfeksiyondan ulaşıma, eğitimden sağlığa tüm mal ve hizmetlerde fiyat artışları doğurduğu gözlenmişti.
KKTC İstatistik Kurumu’nun verilerine göre tüketici fiyatlarında yıllık enflasyon %17.46 oranına, Aralık 2020 sonu itibarıyla (2021 enflasyonu) %5.52 oranına yükselirken, Mayıs ayı enflasyonu (Nisan ayına kıyasla) ise %1.62 düzeyine çıktı.
İstatistik Kurumu, Ocak enflasyonunu %0.48 (binde yarım) oranında, Şubat enflasyonunu %-0.02 (binde eksi 2) oranında, Mart enflasyonunu %1.39 oranında, Nisan enflasyonunu da 1.62 oranında açıklamıştı.
Enflasyonun Türk Lirası’ndaki rekor oranlardaki değer kayıplarından ciddi şekilde etkilendiği vurgulanırken, tüketici fiyatları endeksindeki yükselişin Haziran ayında da süreceği tahmin ediliyor.
UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin hayat pahalılığını dondurma kararı öncesinde iki ay halkın hissettiği enflasyonun oldukça altında açıklanan rakamların, ödeneğin verilmeyeceğinin açıklanmasının ardından gösterdiği yükseliş dikkati çekti.
 
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