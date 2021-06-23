Çağman, istifasını sundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, istifasını Başbakan Ersan Saner’e verdi. Saner, istifa kararını yeniden değerlendirmesini istedi



Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın istifasını Başbakan’a sunduğunu kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kimin atanacağının sorulması üzerine ise Özcafer, bakanlığa atamanın tamamen DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun uhdesinde olduğunu söyledi.

Çağman ile konuştuğuna da dikkat çeken Özcafer, Çağman’ın istifa konusunda net olduğunu da dile getirdi.

Özcafer, geçen haftalarda istifanın gündeme gelmesi hakkında da konuşarak, “Hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bir açıklama yapılamadı. Zamanlama doğru değildi” şeklinde konuştu.

“Koral bey bu istifa konusunda ısrarcıydı” şeklinde konuşan Özcafer, Çağman’ın yerine kimin Bakan olacağının henüz net olmadığını, Çağman’ın bir hafta daha beklememesi halinde ise bugün yarın değişikliğin yapılacağını aktardı.

Öte yandan Başbakan Ersan Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile görüşerek, istifa kararını yeniden değerlendirmesini istedi.

Saner, dün, Koral Çağman’ı kabul etti. Kabulde Bakan Çağman, Başbakan Ersan Saner’e istifasını sundu. Saner, ülkede çok önemli ve kritik bir dönemden geçildiğine ve bu dönemde bu değişikliğin ülkeye olumsuz etkisinin de olacağına vurgu yaparak Çağman’ın kararını yeniden değerlendirmesini istedi.

Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın bakanlık görevinden istifasıyla birlikte Demokrat Parti cadı kazanı gibi fokur fokur kaynamaya başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine kimin getirileceğiyle ilgili tartışmalar parti içinde gerginliğe neden oldu. Bir çok parti üyesinin istemedikleri bir kişinin bakan olması halinde partiden istifa edecekleri tehdidinde bulundukları da iddia edildi.

Çağman’ın istifasından boşalan Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı görevi için Bakanlık müsteşarı Çelebi Ilık ve DP Genel Sekreteri Afet Özcafer’in ardından DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı’nın ismi de gündeme geldi.

