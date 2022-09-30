banner875
banner815
“Güzelyurt’a yeniden düzen gelecek”
“Güzelyurt’a yeniden düzen gelecek”
11 0
“Kuşaktan Kuşağa NKL'liler Buluşması” 10 Ekim’de yapılıyor
“Kuşaktan Kuşağa NKL'liler Buluşması” 10 Ekim’de yapılıyor
33 0
 
Gece sıcaklıkların düşmesiyle hastalıklar başladı
Gece sıcaklıkların düşmesiyle hastalıklar başladı
31 0
Denktaş ve Arıklı'nın
Denktaş ve Arıklı'nın "besleme" polemiği
11 0
Çakmakla oynayan çocuk evi kül ediyordu
Çakmakla oynayan çocuk evi kül ediyordu
29 0
Tel tuzakla yaban hayatı yok ediliyor
Tel tuzakla yaban hayatı yok ediliyor
48 0
Klasik Hazine Avını Karakaya kazandı
Klasik Hazine Avını Karakaya kazandı
24 0
banner878

Yemlik arpa fiyatı 7 TL 25 kuruş oldu

banner476

banner825
Yemlik arpa fiyatı 7 TL 25 kuruş oldu
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), yemlik arpanın kilosunun 7 TL 25 kuruştan satılacağını duyurdu. Yeni fiyat pazartesinden itibaren geçerli olacak. Küçükbaş hayvan üreticileri arpanın kilosunu 1 TL 25 kuruşluk destek indirimiyle 6 TL’den alacak.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı TÜK peşin ödemeli yemlik arpanın 3 Ekim Pazartesinden itibaren 7 TL 25 kuruşa satılacağını duyurdu.
 Küçükbaş hayvan besleyicilerine kilo başına 1.25 TL sübvansiyon uygulanacak.  Buna göre, küçükbaş hayvan üreticileri yemlik arpanın kilosunu 6 TL’den satın alabilecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.