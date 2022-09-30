Dikkat! Bu siteden online ödeme yapmayın

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, resmî web sitesinin http://bub.gov.ct.tr olduğunu ve online seyrüsefer ödemelerinin bu bağlantı üzerinden yapıldığını duyurdu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son günlerde, bazı vatandaşlar tarafından, dolandırıcılık amaçlı kullanıma açılan https://memurbilgi.net adresi üzerinden ödeme yapılmaya çalışıldığı bilgisinin bakanlığa ulaştığı belirtilerek, vatandaşların ödemelerini http://bub.gov.ct.tr adresinden yapmaları istendi.

