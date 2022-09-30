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Dikkat! Bu siteden online ödeme yapmayın

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Dikkat! Bu siteden online ödeme yapmayın
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, resmî web sitesinin http://bub.gov.ct.tr olduğunu ve online seyrüsefer ödemelerinin bu bağlantı üzerinden yapıldığını duyurdu.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son günlerde, bazı vatandaşlar tarafından,  dolandırıcılık amaçlı kullanıma açılan https://memurbilgi.net adresi üzerinden ödeme yapılmaya çalışıldığı bilgisinin bakanlığa ulaştığı belirtilerek, vatandaşların ödemelerini http://bub.gov.ct.tr  adresinden yapmaları istendi.
 
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