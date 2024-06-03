Audi, Almanya'nın güneyindeki sel nedeniyle bazı vardiyaları iptal etti

Audi'nin Ingolstadt'taki fabrikası şu anda selden doğrudan etkilenmezken ülkenin güneyindeki şiddetli yağışların yol açtığı selde durum giderek kötüleşiyor

Otomobil üreticisi Volkswagen Grubunun (VW) lüks otomobil markası Audi, Ingolstadt'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle bazı üretim vardiyalarını durdurdu.

Alman üretici, çalışanlarına gönderdiği uyarı mesajında, Ingolstadt'ta A3 ve Q2 araç modellerinin üretiminin yapıldığı bazı vardiyaların iptal edildiğini duyurdu.

Audi'nin Ingolstadt'taki fabrikası şu anda selden doğrudan etkilenmezken ülkenin güneyindeki şiddetli yağışların yol açtığı selde durum giderek kötüleşiyor.

Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre, sel nedeniyle Rems-Murr ve Ostalb bölgelerinde durum kritik aşamaya geçti.

Nehir seviyesinin yükselmesi nedeniyle bu sabah Abtsgmünd'de (Ostalb bölgesi) nehre yakın yerleşim alanları boşaltıldı.

- Okullar tatil edildi

Bölge sakinleri acil durum sığınaklarına yerleştirilirken, önlem olarak bugün okulların kapatılmasına karar verildi.

Günlerdir aralıksız yağan yağmurun ardından Baden-Württemberg eyaleti ve Bavyera'nın birçok bölgesinde nehir ve dereler taştı, çok sayıda insan evini terk etmek zorunda kaldı.

Emtia ve petrol için önemli bir nakliye rotası olan Almanya'nın güneyindeki Ren nehrinin bazı bölümleri, şiddetli yağışların su seviyesini yükseltmesinin ardından kargo taşımacılığına kapatıldı.

Yüksek su seviyesi, gemilere köprülerin altından geçmek için yeterli alan bırakmıyor ve gemilerin komşu ülkelere gitmesini engelliyor.

- Metrekareye ortalama 130 kilogram yağış

Meteorolojiden yapılan açıklamada, aralıksız yağışın cuma gününden bu yana devam ettiği, normalde bir ayda görülen yağışın bir günde düştüğü bildirildi.

Baden-Württemberg eyaletindeki Kisslegg beldesinde cuma günü 24 saatte metrekareye ortalama 130 kilogram, Bavyera'daki Bad Wörishofen beldesinde de ortalama 129 kilogram yağış düştü.

Yağışın yarına kadar sürmesi beklenirken halka dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

