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Ve sonunda yeni Asgari Ücret belirlendi

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Ve sonunda yeni Asgari Ücret belirlendi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirledi. Bugün yapılan toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erman Yalyalı yeni asgari ücretin brüt 4 bin 970 TL  olarak oy birliği ile belirlendiğini kaydetti.  Yeni rakamın net karşılığı ise 4 bin 324 TL oldu.
Bugün ikinci kez toplanan komisyondan yüzde 12.95'lik artış kararı çıktı.
 
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