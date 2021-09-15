Ve sonunda yeni Asgari Ücret belirlendi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirledi. Bugün yapılan toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erman Yalyalı yeni asgari ücretin brüt 4 bin 970 TL olarak oy birliği ile belirlendiğini kaydetti. Yeni rakamın net karşılığı ise 4 bin 324 TL oldu.
Bugün ikinci kez toplanan komisyondan yüzde 12.95'lik artış kararı çıktı.
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