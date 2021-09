“Kamu görevini kötüye kullanan ve halk sağlığını tehlikeye atanlarla ilgili yargı yoluna gideceğiz"

Özyiğit, “İhale ile adrese teslim yakıt alınmasına olanak sağlamak için teknik şartnameyi değiştirerek kirli yakıtın alınmasına kılıf hazırlandığını da ileri sürerek, TDP olarak “kamu görevini kötüye kullanan ve halk sağlığını tehlikeye atanlarla” ilgili yargı yoluna gideceklerini açıkladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulunun ülkeye “ihalesiz ve teknik şartnamelerdeki limit değerlerine uygun olmayan kalitesiz yakıt getirerek, suç işlediklerini ve halkı zehirlediklerini” savundu.

Özyiğit, “İhale ile adrese teslim yakıt alınmasına olanak sağlamak için teknik şartnameyi değiştirerek kirli yakıtın alınmasına kılıf hazırlandığını da ileri sürerek, TDP olarak “kamu görevini kötüye kullanan ve halk sağlığını tehlikeye atanlarla” ilgili yargı yoluna gideceklerini açıkladı.

“ARIKLI İLE KIB-TEK YÖNETİM KURULU GELEN AKARYAKITIN TAHLİL SONUÇLARINI ISRARLA SAKLADILAR”

TDP Genel Başkanı Özyiğit, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun göreve geldikleri günden beridir ülkeye ihalesiz ve teknik şartnamelerdeki limit değerlerine uygun olmayan kalitesiz yakıt getirtmekle hem suç işlemeye hem de halkı zehirlemeye devam ettiklerini” ileri sürdü.

“Satın alınan yakıt içerisinde bulunan deniz suyuna on binlerce dolar ödendiğini, yakıtın kullanılmış motor yağı içerdiğini, kalitesiz yakıt satın alındığını aylardan beridir dile getiriyoruz” diyen Özyiğit, buna karşın Bakan Arıklı ile Kıb-Tek Yönetim Kurulunun gelen akaryakıtın tahlil sonuçlarını “ısrarla sakladıklarını” ileri sürdü. Özyiğit, “Ne kadar saklanmaya çalışılırsa çalışılsın, gelen yakıtın kriterlere uygun olmadığı ortadadır. Hem kriter dışı yakıt getirmekle, hem de kriter dışı yakıt getiren şirkete ceza kesmemekle çifte suç işlenmektedir” dedi.

“ŞARTNAMEYİ KİRLİ YAKIT ALIMINA GÖRE DEĞİŞTİRDİLER”

Özyiğit, “Bugüne kadar ülkeye ihalesiz limit değerlerinin üzerinde kimden alındığı belli olmayan kirli ve tehlikeli yakıt getirilmesine olanak sağlayanların, şimdi de ihale ile adrese teslim yakıt alınmasına olanak sağlamak için teknik şartnameyi değiştirerek kirli yakıtın alınmasına kılıf hazırladıklarını” da ileri sürdü.

“İhalesiz yakıt alımı yöntemi ile alınan yakıtın kalitesiz olabileceğini, opsiyon belgesi aranmayan yakıtın kimin yakıtı olduğunun bilinmemesinin kaçak petrol ticareti gibi olayları gündeme getireceğini aylar öncesinden ortaya koyduklarına” işaret eden Özyiğit, gelinen aşamada ülkeye getirilen yakıt ile ilgili yaşananların partinin haklılığını ortaya koyduğunu söyledi.

“YARGIYA BAŞVURACAĞIZ”

TDP olarak hukukçular ile çalışma içinde olduklarını, çok kısa süre içerisinde “kamu görevini kötüye kullanan ve halk sağlığını tehlikeye” atanlarla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını açıklayan Özyiğit, şu ifadelerde bulundu:

“İhalelere sahte belge sunan TPİC’den ihalesiz alım için her türlü çabayı gösteren, kalitesiz yakıt nedeniyle halkın zehirlenmesine neden olan ve şartnamede belirlenen kriterlere uymayan şirkete ceza kesmeyen Arıklı’nın tüm bunların hesabını hem halkın vicdanında, hem de hukuk önünde vermesi gerekiyor. Yapılan yanlışlardan ve işlenen suçtan sadece Arıklı değil, hükümet de sorumludur. Bugüne kadarki tüm uyarılarımıza rağmen başta Başbakan Ersan Saner ve diğer kabine üyeleri de sessiz kalarak tüm yapılanlara ortak olmuşlardır ve en az suçu işleyen kadar sorumludurlar.”

“ÖZGÜR BASIN SUSTURULAMAZ”

Bakan Arıklı’nın yapılan icraatları gündeme taşıyan her sesi kısmaya ve basın kuruluşlarını sindirmeye yönelik bir anlayış içinde olduğunu da belirten Özyiğit, “Özgür basının, halkın haber alma hakkı için yaptığı çalışmalardan, haberlerden niye rahatsız oluyorsunuz. Siz ortaya konan iddialara gerekli cevapları vermeyeceksiniz, sonra da bunları gündeme getiren basını susturmaya çalışacaksınız. Bu kabul edilebilir bir yönetim anlayışı değildir” dedi.