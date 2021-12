Vatandaşlar günden güne eriyor

Son bir yılda ekmek fiyatında yaşanan değişim yüzde 88 oldu. Bir yılda kuzu pirzolanın fiyatı 25 TL, hellimin 20 TL, ithal domatesin 11,95 TL arttı. 2020’de 73 TL’ye alınan 10 kiloluk ev tipi tüp gaz, son zam ile 140 TL’ye çıktı



Döviz krizi nedeniyle artan ekonomik sorunlar yumağı altında vatandaş tam anlamıyla eziliyor. Ülkede akaryakıt, su, süt, ekmek, tüp derken temel ihtiyaçlara gelen zamlara her gün bir yenisi ekleniyor.

Aylık 4.324 TL net maaşla çalışan asgari ücretli, yükselen fiyatlar nedeniyle artık evine ekmek götüremez hale geldi.

Alım gücü günden güne düşen vatandaş et, süt, sebze gibi temel besin maddelerinin yanına da yaklaşamaz oldu.

Bir yılda kuzu pirzolanın fiyatı 25 TL, hellimin 20 TL, ithal domatesin 11,95 TL arttı. 2020 yılında 73 TL’ye alınan 10 kiloluk ev tipi tüp gaz, yapılan son zam ile 140 TL’ye yükseldi.

Zamların bu noktada durması da beklenmiyor. Girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle bundan sonraki dönemde de fiyatlar artmaya devam edecek. Hal böyle olunca vatandaş günden güne eriyor.

Son 1 yılda artan girdi maliyetlerine bağlı olarak, fiyatı en çok artan ürün ekmek oldu. Bir yılda ekmek fiyatında yaşanan değişim yüzde 88 olurken, ekmek fiyatının 2022’de yeni bir zam ile daha da artacağı öğrenildi.

Son zamla birlikte akaryakıt da zam şampiyonları arasında yerini aldı. Tavuk, et gibi temel gıda ürünlerine gerçekleştirilen zamlar vatandaşın belini büküyor.

Geçtiğimiz yıla göre fiyatı en az etkilenen ürünler %18’lik değişim oranıyla Harnup Pekmezi, Donmus Orbit Fasulye oldu.

Sürekli zamlanan fiyatlar yüzünden beli bükülen ve ay sonuna yetişecek parası kalmayan vatandaş isyan noktasına geldi. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlar market alışverişini kısıtlı bütçeyle yaparken sosyal hayatlarının tamamen bittiğini vurgulayarak, ayı geçirmek için sadece temel ihtiyaçlara para ayırabildiklerinden yakındı.

Öte yandan artan maliyetler nedeniyle ürünlere zam yapmak zorunda kalan üreticiler de fiyat artışının sürekli yükselen hammadde fiyatları ve döviz artışından kaynaklanması nedeniyle çaresiz kalıyor. Öte yandan piyasadaki bu dalgalanmadan en kötü etkilenenler ithalatçılar oldu. Sürekli artan kur farkı ithalatçıları da zora soktu. Hem döviz artışı hem de yüksek vergiler vatandaşın bir çok ithal ürünü çok daha pahalıya tüketmesine neden oluyor.