KKTC’nin yakıt ithalatı %108’lik artışla ikiye katlandı

KKTC’nin Ocak-Temmuz 2021 dönemindeki ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %15.96 oranında arttı. KKTC’ye yılın ilk yedi ayında yapılan ithalatta mallara göre ilk sırada 109 milyon 733 bin dolarlık payla yakıt var





KKTC’nin Ocak-Temmuz 2021 dönemindeki ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %15.96 oranında arttı. 2020’nin yedinci ayı sonunda 661milyon 537 bin dolar olan ithalat toplamı, 2021’de 767 milyon 144 bin dolara çıktı.

Standartkıbrısın Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi’nin verilerine göre ülkenin ithalatında 2020’de başlayan düşüş, 2021’in ikinci çeyreğinde yerini artışa bıraktı. Ancak, bu artışa rağmen 2021’in ithalatı son 9 yılın en düşük ikinci rakamı oldu.

Rakamlara göre, 2019’da Ocak-Temmuz dönemindeki ithalat 834,9 milyon dolar, 2018’de 1 milyar 113 milyon dolar, 2017’de 945,6 milyon dolar, 2016’da 866,9 milyon dolar, 2015’te 889,7 milyon dolar, 2014’te 1 milyar 020 milyon dolar ve 2013’te de 973,7 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

2020’de ithalattaki keskin düşüş küresel koronavirüs salgınına bağlanmasına rağmen KKTC’nin ithalatında koronavirüs öncesinde de giderek azalan bir ivme olduğuna işaret ediliyor. 2019’da 7 aylık ithalatta 2018’e kıyasla %25.05’lik çok sert bir düşüş saptanmıştı. 2019-2020 farkı %-20.76 olurken, 2021’in ilk yarısı %15.96 artışla geçildi.

Başta ticaret çevreleri ve ekonomistler olmak üzere, birçok kesim ekonomide son yıllardaki bozulmalara dikkat çekerek, halkın alım gücünün giderek düştüğüne ithal mallara olan rağbetin azaldığına vurgu yapıyor

HER 3 MALDAN 2’Sİ TÜRKİYE’DEN ALINIYOR

KKTC’nin 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen toplam ithalatının %64.9’u Türkiye’den, %14.3’ü Avrupa Birliği ülkelerinden, %9,9’u Uzak Doğu Ülkelerinden, %5.6’sı Orta Doğu Ülkeleri’nden geriye kalan kısmı da, ‘Diğer Avrupa Ülkelerinden’ ve ‘Diğer Ülkelerden’ yapıldı.

Ocak’taki %16 ve Şubat’taki %26’lık düşüşlere rağmen ülkenin Mart ayından itibaren ithalatta bir önceki yılın rakamları aşılmaya başlandı. Mart’ta %16 düzeyinde olan artış, Nisan’da %109, Mayıs’ta %94 düzeyinde gerçekleşti. Haziran’da ise geçen yıla kıyasla %12’lık bir düşüş olmasına rağmen Temmuz’da %22’lik artış kaydedildi.

KKTC’nin Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’den yaptığı ithalat bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %56.61 oranında artış göstererek 417,7 milyon dolardan 497,9 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde 3. Ülkelerden yapılan ithalat ise 2020 yılının aynı ayına kıyasla %27.3 oranında düşüş göstererek 296,8 milyon dolardan 269,5 milyon dolar seviyesine geriledi.

YAKIT İTHALATI İKİYE KATLANDI

KKTC’ye yılın ilk yedi ayında yapılan ithalatta mallara göre ilk sırada 109 milyon 733 bin dolarlık payla yakıt var. Geçtiğimiz aylarda yerini taşıt ithalatına bırakan yakıt, geçen yılın aynı dönemine göre %107.62 oranıyla ikiye katlanırken açık ara ilk sıraya yerleşti 2020’de toplam yakıt ithalatı 52,8 milyon dolar düzeyinde kalmıştı.

İthalat malları listesinde ikinci sırada taşıt araçları ithalatı var. 2020’ye kıyasla %11.17 oranında artan taşıt araçları ithalatı 76 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Listede üçüncü sırada %86.1 artışla 27,4 milyon dolar olarak gerçekleşen inşaat demiri ithalatı var. Bu rakam inşaat sektöründe canlanma olduğuna işaret ediyor.

Cep telefonları ve telefon cihazları başlığı altındaki ithalat yine dördüncü sırada. Toplamda 22.3 milyon dolar olan bu kalemlerin ithalatında %%19.36 oranında düşüş söz konusu. Beşinci sırada ise %13.15 artış ve 20,9 milyon dolar değerle hayvan yemleri var.

İthal malları içinde oransal açıdan en yüksek artış %107.63 oranıyla yakıtta saptandı. İnşaat demirinde %86.1, boru ve aksamlarında %85.1, sanayi makinelerinde %65.67, kreşte, sunta ve Mdf’de 51.17, bilgi işlem makinaları ve aksamlarında %37.6, elektrikli ev eşyalarında %32.67 ve ayçiçek yağında da %23.59’luk artışlar dikkati çekti. 2020’de sıfır olan arpa ithalatının bu yıl yedi ayda 10.8 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmesi de kayıtlara geçti.

İthalatta en yüksek düşüş ise %41.3 ile ilaçlarda oldu. Sigaralarda % %25.9 oranında, oto aksamlarında 22.3 oranında temizlik malzemelerinde %17.3 oranında, mobilya ve aksamları ithalatında da %15.2 oranında düşüşler saptandı.



