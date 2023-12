Vakıflar Bankası’ndan dayanışma örneği

Kıbrıs Vakıflar Bankası, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağış yaptı. Banka yönetimi, derneği yalnız bırakmayacaklarını vurguladı

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. Tarafından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne Anlamlı Bağış

Aramızdan ayrılan ülkemizin aydınlık yüzleri Şampiyon Meleklerin anısını yaşatmak ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin adalet mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. derneğe anlamlı ve yeni bir katkı yaptı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin Mağusa’daki merkezini ziyaret eden Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürü dernek temsilcileri ile bir araya geldi.

Bankanın derneğe daha fazla nasıl katkı koyabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, toplumumuzun dinmeyen bu acıyı, yaslı ailelerle birlikte paylaşırken derneğin verdiği mücadelenin ve geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için gösterdiği yoğun çabanın desteklenmesi gerektiği dile getirildi.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özorun, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürü Cengiz Erçağ, Şampiyon Meleklerimizi unutturmamak adına gereken her türlü katkı ve desteği vereceklerini, hiçbir zaman Şampiyon Melekler Derneği'ni yalnız bırakmayacaklarının sözünü verdi.