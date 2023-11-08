Vahim Tablo

İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Hanehalkı Bütçe Anketi’nden elde edilen sonuçlara göre, nüfusun yüzde 14,4’ü yoksulluk sınırının altında. Toplam gelirin yarısı ise yüzde 20'nin elinde

İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Hanehalkı Bütçe Anketi’nden (HBA) elde edilen sonuçlara göre, nüfusun yüzde 14,4’ü yoksulluk sınırının altında iken, ülkede en düşük gelire sahip yüzde 20’lik hanehalkının toplam gelirden aldığı pay yüzde 6,5, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik hanehalkının toplam gelirden aldığı pay ise yüzde 43,6 oldu.İstatistik Kurumu, 1 Temmuz 2021 - 30 Haziran 2022 tarihleri arasında uyguladığı Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarını açıklayarak, ülkedeki bireylerin ve bunların oluşturduğu hanehalklarının tüketim kalıpları ve gelir düzeyleri hakkında bilgiler derledi.EŞİTSİZLİK ARTTI…Buna göre, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik hanehalkının toplam gelirden aldığı pay yüzde 43,6, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik hane halkının toplam gelirden aldığı pay ise yüzde 6,5 olarak belirlendi. Bu çerçevede, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı payın en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı paya oranını veren “eşitsizlik ölçüsü” ise 6,7 kat olarak kaydedildi.Öte yandan, 2014-2015 HBA ile 2021-2022 HBA sonuçları karşılaştırıldığında “eşitsizliğin arttığı” ortaya kondu. Gelir dağılımı eşitsizlik ölçütlerinden "gini katsayısı" 2014-2015 anketinde 0,34 iken; 2021-2022 anketinde bu rakam 0,37’ye yükseldi.EN FAZLA PAY KONUT, SU, ELEKTRİK, GAZ VE DİĞER YAKIT HARCAMALARINA…Anket sonuçlarına göre, hanehalklarının yaptığı toplam tüketim harcamalarının içinde en yüksek payı yüzde 21,6 oranıyla konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt harcamaları yer aldı. Bunu, yüzde 20,5 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 18,5 ile ulaştırma izlerken, eğitim hizmetleri harcamalarının payı ise yüzde 6,1 olarak kayıtlara geçti.Ülkede, 2014-2015 yıllarına göre 2021-2022 yılında gıdaya ayrılan payda artış; eğitim, eğlence ve kültür ile konut harcamalarına ayrılan payda ise düşüş gözlemlendi.2014-2015 yılında yüzde 16 olan gıda harcaması (alkollü içecek ve tütün hariç) payı 2021-2022’de yüzde 20,5 olurken; eğitim harcamaları payı yüzde 7,1’den yüzde 6,1’e, eğlence ve kültür harcamaları payı yüzde 8,9’dan yüzde 2,6’ya ve konut harcamaları payı yüzde 25,1’den yüzde 21,6’ya düştü.4 kişilik ailenin açlık sınırı 17 bin 472 TL'ye yükseldi. Bir ayda 398 TL artan açlık sınırı, asgari ücretin 1722 TL üstüne çıktıKıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yeni açlık sınırını açıkladı.Ekim ayında yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 17 bin 472 Türk Lirası (TL) olarak belirlendi.Eylülde, açlık sınırı 17 bin 74 TL çıkmıştı. Böylece bir aylık dilimde açlık sınırı 398 TL artmış oldu.Temmuz ayından itibaren geçerli olan yılın ikinci asgari ücreti ise 3 bin 950 TL'lik artışla net 15 bin 750 TL'ye yükseltilmişti.Açlık sınırı rakamı, 2021 Ekim'de 4 bin 552 TL, 2022 Ekim'de ise 10 bin 600 TL olarak hesaplanmıştı.Ülkede bu yıl ekim ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 1.92 olurken, yıllık enflasyon yüzde 78.60 olarak hesaplanmıştı.KTAMS’ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 149,44, aylık 4 bin 483,2 TL, yetişkin bir erkek için günlük 155,98, aylık 4 bin 679,4TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 165,52 aylık 4 bin 965,6 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 111,46 TL, aylık 3 bin 343,8 TL olarak belirlendi.4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 582,40 TL, aylık 17 bin 472 TL oldu.KTAMS, asgari ücretin 445.16 sterlin, açlık sınırının ise 493.83 sterline karşılık geldiğini bildirdi.HESAPLAMA NASIL YAPILDI?Hesaplama, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme paketi ile bu paketteki ürün fiyatlarının ortalamaları alındı.Beslenme listesi Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden temin edildi. Fiyatlar içinse İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarlar baz alındı.“ASGARİ ÜCRETLİLER AÇLIĞA MAHKÛM EDİLDİ”KTAMS, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın giderek artmasıyla asgari ücretlilerin açlığa mahkûm edildiğini ve yüksek enflasyonun tüm maaşlı kesimlerin alım gücünün hızla erimesine neden olduğunu bildirdi.Açıklamada, hayat pahalılığının 6 ayda bir maaşlara yansıtılması, alım gücünün korunması hedefinden uzaklaşıldığı belirtilerek, "HP’nin daha sık aralıklarla maaşlara yansıtılması talebimizin ne kadar haklı bir talep olduğu ortadadır. Asgari ücret dahil tüm maaşlara en azından 4 ayda bir artış yapılması yönündeki yasal değişikliğin acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir." denildi.