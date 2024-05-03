Üstel ve Yılmaz'dan Ankara'da narenciye için mutabakat zaptı

Başbakan Üstel ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Ankara’da narenciye için mutabakat zaptı imzaladı. 40 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu yapımına başlanıyor

Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ankara'da “TC ile KKTC Arasında Narenciye Alanında Mutabakat Zaptı” imzaladı.

KKTC’de 40 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu inşasına başlanmasını da içeren mutabakat zaptıyla “KKTC Narenciye Sektöründe İleri Meyve İşleme ve Donmuş- Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi”ni hayata geçireceklerini ifade eden Başbakan Üstel, “Narenciye ve tarımda gelecekte yaşanması muhtemel sorunlara ciddi tedbirler üretmiş olacağız… Narenciye gerçek altın değerine kavuşacak” dedi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Ankara'da bir araya geldi...

Yılmaz’la birlikte TC ile KKTC Arasında Narenciye Alanında Mutabakat Zaptı’nı imzalayan Başbakan Üstel, imza töreninin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın daveti üzerine, bir kez daha Anavatan Türkiye’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin, karşılıklı sevgiye, saygıya, kardeşliğe, güvene ve tarihi köklere sahip ilişkiler olduğunu vurguladı.

Üstel, hükümetin kurulduğu günden bugüne Anavatan Türkiye hükümeti ile ilişkilerini geliştirmeye ve en üst seviyede yürütmeye devam ettiklerini belirterek “İşte bugün burada, bir kez daha bu ilişkilerin derinliğinin yeni bir simgesi olacak önemli bir projeye daha imza atmak için bulunuyoruz" dedi.

-"Narenciye gerçek altın değerine kavuşacak"

Başbakan Ünal Üstel, imzalanan mutabakat zaptı ile iki ülke arasında her alandaki müstesna ilişkiler ve iş birliği ışığında, “KKTC Narenciye Sektöründe İleri Meyve İşleme ve Donmuş- Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi”ni hayata geçireceklerini açıkladı.

Üstel, böylece narenciye ve tarımda gelecekte yaşanması muhtemel sorunlara ciddi tedbirler üretmiş olacaklarını ifade etti.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Güzelyurt’u ziyareti sırasında müjdesini birlikte verdikleri 40 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu yapımını bu antlaşma ile başlattıklarını kaydeden Başbakan Üstel, şöyle konuştu:

“İmzalanan antlaşmaya göre, Güzelyurt’a ilk etapta 15 bin tonluk ve dört yıl içerisinde toplam 40 bin ton kapasiteye ulaşacak soğuk hava deposu projesi hayata geçirilecek.

Tamamı yeşil enerji ile çalışacak çevre dostu bu yatırımla narenciyecilerimiz artık kendilerini çok daha güvende hissedecek.

Bunun yanında, buna benzer sorunları bir kez daha yaşamamak adına Cypruvex'in sıkım kapasitesini de artırıyoruz.

Projenin tamamlanması ile birlikte narenciye sıkma kapasitemizi günlük 350 tondan 1000 tona çıkarıyoruz.

Narenciyenin yanı sıra, çilek, muz, üzüm, tropikal meyveler gibi diğer tarımsal ürünlerin de depolanmasına imkan verecek bu proje ile ürünlerin kalıntı analizleri de en hızlı şekilde yapılabilmesi sağlanacak.

Aynı zamanda ürün kalitesinin ve güvenilirliğinin artırılması için projede bir de laboratuvar bulunacak.

Yani Güzelyurt'un altın meyvesi narenciye artık uluslararası standartlara ulaşarak, çok yakın bir gelecekte ihracatta rekorlara imza atacak.

Altın portakal bu projenin hayat bulması ile gerçek altın değerine yeniden kavuşacak."



-"Bir ülkede istikrar yoksa, yatırım da yoktur"

Başbakan Üstel ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la yapılan görüşmelerde, bugün imzalanan mutabakat zaptı haricinde, Türkiye'nin desteği ile yürütülen pek çok diğer projeyi de ele alma fırsatı bulduklarını ifade etti. Üstel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulaştırma, sağlık, tarım, sosyal konut, gençlere yönelik projeler, teşvikler, hibeler, krediler, su ve enerji gibi başlıklarda pek çok projemiz şu anda devam ediyor.

Özellikle asrın ikinci en büyük projesi olan, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi projesi de son derece önemli.

Türkiye’den asrın projesi ile adamıza ulaşan yaşam suyunun, gerek Güzelyurt gerekse Mesarya ovaları ile buluşması projeleri de son derece önemli ve devam ediyorlar.

Tüm konu başlıklarını ele aldık, projelerin kısa süre içerisinde tamamlanması ve halkımızın hak ettiği hizmete ulaşması için canla başla çalışıyoruz.

Şunu açıkça vurgulamakta fayda görüyorum, Kıbrıs Tük halkının ihtiyacı olan büyük projelerin, yatırımların ve reformların yıllar boyunca gerçekleşmemesinin belki de en büyük sebebi, istikrar ve iradeden yoksun siyasi dönemler olmuştur.

Yaşayarak gördük ki, bir yerde istikrar yoksa, orada gelişim de yoktur, yatırım da yoktur. Bunu halkımız iyi bilmektedir."

-"Pek çok projeye daha imza atacağız"

Başbakan Üstel, hem Türkiye hem KKTC’nin siyasi istikrar ve güçlü iradenin bulunduğu dönemlerden geçtiğini söyleyerek “Bu istikrarlı dönem içerisinde yaptığımız işbirliği ile, yıllardır gerçekleşmeyen pek çok projeye birlikte imza attık ve atacağız. Devam eden projeleri de mutlaka tamamlayacağız" diye konuştu:

Üstel, açıklamasının sonunda Kıbrıs Türk halkına yönelik tüm büyük projelerin gerçekleşmesinde önemli katkısı bulunan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye hükümetlerine ve bu projeye önemli katkılar sağladığını belirttiği TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini sundu.

Üstel, imzasını attıkları projenin halka hayırlı olmasın diledi.

