Dursun Özbek listesini teslim etti

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak seçimde başkanlığa yeniden aday olan Dursun Özbek, yönetim kurulu listesini divan kuruluna teslim etti. Özbek. ''Sportif A.Ş yöneticisinin kim olacağı konusu seçimden sonra belirlenecek'' dedi

Galatasaray Kulübünde 25 Mayıs'ta yapılacak seçimli olağan genel kurulda yeniden aday olan mevcut başkan Dursun Özbek, listesini divan kuruluna teslim etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Divan Kurulu Başkanlığına gelen başkan Dursun Özbek ile aday yönetim kurulu üyeleri, adaylık dosyasını divan başkanı Aykutalp Derkan'a sundu.

Dursun Özbek başkanlığındaki listede şu isimler yer alıyor:

Yönetim kurulu (Asil): Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yönetim kurulu (Yedek): Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora

Denetim kurulu (Asil): Ömer Çirkin, Fabrizio Casaretto, Hasan Can Külahçıoğlu

Denetim kurulu (Yedek): Gül Rengin Günay, Merve Deniz Örken, Çağatay Aras Uçkun

Sicil kurulu (Asil): Mehmet Çağatay Altınlı, Hayri Gürkan Eliçin, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Özcan Karamahmutoğlu, Berat Uygur, Burçin Aslan

Sicil kurulu (Yedek): Yakup Peker, Mehmet Selim Yavuz, Osman Emre Yıldızeli,

Disiplin kurulu (Asil): Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

Disiplin kurulu (Yedek): Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.

ÖZBEK: "HER ZAMAN SÖYLEDİĞİMİZ GİBİ MAYISLAR BİZİMDİR"

Galatasaray Kulübü Başkanı ve seçimli genel kurulda yeniden aday olan Dursun Özbek, seçim döneminin şampiyonluk yarışındaki futboldaki konsantrasyonu etkilememesi gerektiğini dile getirdi.

Divan kuruluna 25 Mayıs'ta yapılacak seçimle ilgili aday listelerini vermenin son günü olduğunu hatırlatan Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü bir seçim dönemine giriyor. Galatasaray'ı önümüzdeki dönemde yönetmeye talip olan başkan ve adayları listelerini hazırladılar. Bugün Sayın Divan'a bu listeleri vermek durumundalar. Biz de onun için bugün buradayız. Listelerimizi hazırladık ve Sayın Divan'a teslim ettik." dedi.

Futbolda son 4 haftaya girildiğini hatırlatan Dursun Özbek, "Futbolda son düzlüğe geldik. Hafta sonu kadın futbol takımımız şampiyonluk maçına çıkıyor. Tüm taraftarlarımızı oraya bekliyorum. Bizim için çok önemli. Ayrıca Süper Lig'de de şampiyonluğu kovalıyoruz. Tüzük gereği seçim dönemine girdik ancak şu anda ilgilendiğimiz konu şampiyonluk yarışında konsantrasyonumuzun bozulmaması. Bu sezonu da şampiyon bitirmeyi hedefliyoruz. Onun için herkesten bu yarışta konsantrasyonun bozulmaması için çalışmasını rica ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi mayıslar bizimdir. Bu mottoya uygun olarak camiamız, taraftarlarımız, Galatasaray'ı seven herkes birlik halinde bu son düzlüğü başarıyla tamamlamasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Erden Timur, Galatasaray'a hizmet aşkıyla yanan bir arkadaşım"

Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Galatasaray'a hizmet etmekten geri durmayacağını söyledi.

Başkan Özbek, seçimden sonra Galatasaray Sportif AŞ'nin yönetim kurulunu belirleyeceklerini belirterek, "Seçilen yönetim, Sportif AŞ'yi teşkil edecek. Bu konudaki çalışmalarımız da devam ediyor. Sürecin netleşmesi ancak seçimden sonra olur. Gelen yeni yönetimin en faydalı olacak, en iyi yönetimi kuracağını düşünüyorum. Yönetimlerin amacı zaten Galatasaray'ı başarıdan başarıya koşturmak." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim kurulunda olup olmayacağı merak edilen ve listeye girmeyen Erden Timur'un durumuyla ilgili Özbek, "Erden Timur'la 7 seneden beri beraber çalışıyorum. Daha önceki başkanlığım döneminde önemli bir sponsorumuzdu. Bir Galatasaray sevdalısı. Galatasaray'a hizmet aşkıyla yanan bir arkadaşım. Hiçbir Galatasaray sevdalısı, Galatasaray'a hizmet etmekten geri duramaz. Seçim sonrası Galatasaray'a hizmet etmek isteyen, hizmet aşkıyla yanan herkesle beraber oluruz. Galatasaray'ı daha iyi günlere taşımak için de hiç tereddütümüz yok." diyerek sözlerini tamamladı