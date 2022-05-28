Üstel: “Gerekirse yeni iş birliği protokolleri de imzalayacağım”

Başbakan Ünal Üstel, Genel Kurul’daki konuşmasında, ülkede istikrara ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, halkın UBP’ye hükümet olma görevi verdiğini belirtti ve kendilerinin de ateşten gömleği giydiğini kaydetti.

Pandemi, Rusya - Ukrayna savaşı ve TL’deki değer kaybı nedeniyle zor günlerden geçildiğini anlatan Üstel, “Bu ülke bizim ülkemiz. Hükümetiyle, muhalefetiyle ve sizlerle birlikte hareket etmemiz lazım. Birbirimizi eleştirme zamanı değil, omuz omuza verirsek bu zor günlerden çıkarız” dedi.

Cumartesi günü kara sınır kapılarını ziyaret ettiğini hatırlatan Üstel, kapılarda giriş – çıkışlarının daha rahat olması için çalışma başlattıklarını, ticaretin ise Yeşil Hat Tüzüğüne göre yapılabilmesi için Cumhurbaşkanıyla istişare içerisinde, Haspolat Bölgesi’nden bir ticari kapının açılması için çalışmalara başladıklarını aktardı.

KKTC-TC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nden de bahseden Üstel, bu protokolü kendinden önceki başbakanın imzaladığını, kendisinin ise devam ettireceğini belirterek, gerekirse yeni iş birliği protokolleri de imzalayacağını vurguladı.

Pazartesi günü Türkiye’ye gideceğini anımsatan Üstel, “Bütün konular elimde. Teşvikleri de, enerjiyi de, ihracatımızı nasıl artırabileceğimizi de konuşacağım” dedi.

- Erhürman: “Ersan Saner döneminde 2 buçuk milyar, şimdiki dönemde 2 milyar 150 bin”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşmasında, ekonomi ve sanayiden bahsetti.

Elektriğin, akaryakıtın ve hammaddenin sanayiye maliyetlerinden bahseden Erhürman, sektörün yetişmiş personel sıkıntısına da değindi. Erhürman, ara eleman olarak yetiştirilen Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği taşıyan kişilerin Güney Kıbrıs’ta çalışmayı tercih ettiklerini, üçüncü ülke vatandaşlarının da fırsat bulup Güney’e kaçmaya çalıştığını, Türkiye vatandaşlarının ise Türkiye’de kalmayı tercih etmeye başladıklarını anlattı. Personel konusunda ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalındığını belirten Erhürman, ihracatta da sıkıntıların devam ettiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ta enflasyonun yüzde 90, Türkiye Cumhuriyeti’nde ise yüzde 70 olduğunu ifade eden Erhürman, bu rakamların TL’nin değer kaybından kaynaklandığını söyledi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı “Kıbrıs Türk Sihirbazlar Odası” olarak adlandıran Erhürman, “Çünkü bu ortamda üretim yapmak için sihirbaz olmak gerekir” dedi.

KKTC-TC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nden de bahseden Erhürman, “Türkiye ile imzalanan ekonomik ve mali iş birliği protokolleri her zaman önemlidir ama bu dönemde daha önemlidir. Çünkü bu dönem pandemiyi, Rusya-Ukrayna savaşını, TL’nin aşırı değer kaybını yaşadığımız dönemdir. Biliyorsunuz ki biz KKTC olarak iki yerden dış kaynak bulabiliyoruz. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri de Avrupa Birliği’dir” dedi.

Erhürman, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün 4 milyar 250 milyon büyüklüğünde olduğu ancak bu miktarın 733 milyonunun 2020’den, 1 milyar 360 milyonunun ise 2021’den devrettiğini belirtti. Geçmiş yıllardan devreden miktar çıkarıldığında 2 milyar 150 milyon kaldığını söyleyen Erhürman, Saner döneminde geçmiş yıllardan devreden miktarlar çıktığında ise 2 buçuk milyar kaldığını anlatarak, “Bir yıl için toplam büyüklük Ersan Saner döneminde 2 buçuk milyar, şimdiki dönemde 2 milyar 150 bin” dedi.