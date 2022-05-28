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Kamacıoğlu: “Bu fiyatlarla sanayicinin ayakta kalması mümkün değil”

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Kamacıoğlu: “Bu fiyatlarla sanayicinin ayakta kalması mümkün değil”

Genel Kurula hitap eden KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, bir yıllık görev süresinde birçok hükümet, başbakan ve bakan değişiklikleri olduğunu anlatarak, “istikrarsızlık” eleştirisinde bulundu.

“Bizim istikrara ihtiyacımız vardır, ülkenin geleceği istikrara bağlıdır” diyen Kamacıoğlu, sektördeki sıkıntılara da değindi.

Son 20 yılda Türkiye’den gelen kaynaklardan sadece yüzde 2’lik bir payın sanayi sektörüne ayrıldığını söyleyen Kamacıoğlu,  “Yüzde 2 ile bunları yapmışşak, yüzde 8 pay verilseydi düşünün nerelere gelirdik” dedi.

Enerji fiyatlarına da değinen Kamacıoğlu, bu fiyatlarla sanayicinin ayakta kalmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 12 yıldır KTSO’ya emek veren Doğa Dönmezer’e işinden ayrılışı dolayısıyla hazırlanan plaketi verdi.

Ardından ise, Genel Kurula sunulacak karar tasarıları görüşüldü, Faaliyet Raporu ile Mali Rapor sunularak oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

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