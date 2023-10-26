Üreticilere Akaryakıt Desteği ödemeleri yapılıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, akaryakıt desteklerinin ödendiğini açıkladı.

Açıklamada, 2021-2022 bitkisel üretim sezonu (kuru tarım, nadas, sulu yem bitkileri, narenciye, bağ, meyve ağaçları, zeytin, badem, harup, sebze, sera alanları, ilkbahar ve sonbahar patatesi) ve 2022 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla önceden yüzde 50’si yatırılan akaryakıt desteğinin geriye kalan kısmının, hesap kapatma ödemesi olarak kartlara aktarıldığı kaydedildi.

Buna göre 8 bin 808 üreticiye toplam 37 milyon 771 bin 876 TL yatırıldı. Üreticiler kartlarına aktarılan hak edişlerini yarından itibaren benzin istasyonlarında kullanabilecek.

