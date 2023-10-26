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Dr. Suat Günsel Camii’nde göz kamaştıran manzara

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Dr. Suat Günsel Camii’nde göz kamaştıran manzara
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Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde inşası süren Dr. Suat Günsel Camii’nin yapımında sona yaklaşılıyor.

Dr. Suat Günsel Camii’nin el işçiliği kubbe süslemelerinin ardından, merkez avize de ana kubbedeki yerini aldı.
Deneme amaçlı ışıkları açılan avizeler, göz kamaştırdı.

Işıkları açıldığı anda yaydığı ışıltıları ile görenleri mest eden devasa avizeler, ihtişamıyla büyüledi.
Yakın Doğu Üniversitesi’nin kendi mimar ve mühendisleri tarafından, Osmanlı Mimarisinden esinlenerek tasarlanan 10 bin kişilik Dr. Suat Günsel Camii, 62 kubbe ve 6 minareye sahip olacak ve çok yakın bir zamanda hizmete açılacak.
 
 
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