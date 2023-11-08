Universal Bank, yeni nesil bankacılık hizmeti için sistemini yeniliyor

Universal Bank bankacılık hizmetlerini daha etkin sağlayabilmek adına sistemlerini yeniliyor

Gelişen bankacılık sektöründe öncü isimler arasında yerini almak ve dünya ile ayni anda gelişime ayak uydurmak adına banka sisteminde yenilenmeye giden Universal Bank, 10 Kasım 2023 Saat 17:00’den 12 Kasım 2023 Saat 17:00 ‘ye kadar hizmetlerine geçici olarak ara vereceğini duyurdu.

Gelişen teknolojinin getirdiği zorunluluk ve müşterilerine daha iyi hizmet sunmak için sistem yenilenmesine giden Universal Bank, iki gün boyunca bankamatik, post cihazı ve kredi kartlarından yapılacak hizmetleri geçici olarak durduracak.

Yeni sistem ne kazandıracak

Bankacılık sektöründeki gelişiminin hızlandırılması ve yeni teknolojilere regülatif bir kapı açılması için Universal Bank yeni nesil bankacılık sistemi ile müşterilerine daha etkin bir hizmet sunmayı amaçlıyor.

Universal Bank yenilenen sistemi ile güvenden ödün vermeden müşterilerine daha kaliteli bir hizmet sunacak.

