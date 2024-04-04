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Üç bakanlığa bağlı 10 ekip , et fiyatları ile ilgili denetimlere başlayacak

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Üç bakanlığa bağlı 10 ekip , et fiyatları ile ilgili denetimlere başlayacak
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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ekipleri, yarından itibaren, et fiyatları ile ilgili denetimlere başlayacak.
 
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel’in, “kuzu etinde tavan fiyat 550 TL olarak belirlendi” duyurusu sonrasında, bu fiyat sınırlamasının uygulanması hedefiyle üç bakanlığa bağlı 10 ekip denetim gerçekleştirecek.
 
Vatandaşlar, fiyat sınırlamasına uymayan kasap, market, şarküteri ve benzeri işletmelerle ilgili şikayetlerini 171 numaralı telefon numarasından Tüketici Şikayet Hattı’na bildirebilecek.
 
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